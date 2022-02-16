人民网北京2月16日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持16日例行记者会。记者会实录如下：

彭博社记者：澳大利亚广播公司负责人在周三一场公开听证会上表示，太平洋岛国的公共广播机构正受到来自北京的压力，要求播放中国政府所制作的内容。外交部对此有何评论？

汪文斌：澳方有关人员的言论，根本代表不了太平洋岛国的真实意见，而是刻意散布的虚假信息。在所罗门群岛发生骚乱、汤加火山爆发造成严重灾害时，也曾出现过所谓太平洋岛国不希望接受中国援助的类似虚假信息。但事实上，中方的援助和支持受到太平洋岛国人民的热烈欢迎。这些才是中国同太平洋岛国守望相助、命运与共的最真实写照。

挑拨中国同太平洋岛国关系的言论在岛国没有市场。

今日俄罗斯记者：俄罗斯国防部周二表示，俄罗斯在军演结束后调离俄乌边境和克里米亚的一些部队。此前数天，西方媒体争相预测所谓俄罗斯入侵乌克兰的日期。中方是否看到了俄方的军事侵略迹象？还是说中方相信俄方说法，即向俄乌边境地区派遣部队只是为了进行军事演习？中方对当前乌克兰局势发展有何评论？

汪文斌：连日来，美方炒作战争威胁、制造紧张空气，给乌克兰国内经济社会安定和民众生活带来严重冲击，也为有关方面推进对话谈判增添了阻力。

我注意到，近日俄方表示，西方在乌克兰问题上实行了“信息恐怖主义”，2月15日是美西方“宣传失败日”。必须指出，正是美西方一些人不断煽动散播虚假信息，给这个原本充满挑战的世界增加了更多动荡和不确定性，加剧了不信任和分裂。我们希望有关方面停止此类虚假信息攻势，多做有利于和平、互信、合作的事。

总台央视记者：据报道，15日，澳大利亚总理莫里森批评中方在乌克兰问题上的立场，呼吁中国谴责俄罗斯。北约秘书长斯托尔滕贝格也表示，中俄关系走近威胁北约安全。请问中方对此有何评论？

汪文斌：在中俄两国元首擘画引领下，中俄双方始终坚持在不结盟、不对抗、不针对第三国的基础上发展长期睦邻友好和互利合作关系，始终坚持以构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系为目标，为促进国际和地区和平与发展作出的贡献有目共睹，毋庸置疑。

世界上谁是真正的麻烦制造者，谁是真正的安全威胁者，国际社会看得十分清楚。任何自私自利、嫁祸他人的做法，不仅会对本国和本国人民造成伤害，而且会给世界各国人民带来伤害。不仅世界正义力量不会答应，也终将被时代潮流所抛弃。

中方倡导平衡、公正对待相关国家的安全关切和安全倡议，通过对话协商解决分歧，促进全球战略平衡与稳定。我们奉劝有关方停止发表加剧局势紧张的言论，这种靠鼓吹对抗、散布虚假信息谋取政治私利的做法是不道德的，也是十分危险的。

《环球时报》记者：据报道，15日，美国和加拿大分别就加发表《反对在国家关系中使用任意拘押宣言》一周年发表声明。美国国务卿布林肯称，一年前，美国与志同道合的国家一起发出了一个明确的信息，即任意拘留外国国民是不可接受的，从事这种做法的政府必须立即停止。“宣言”现已获得世界68个国家的支持，美国敦促其他国家支持这一基于法治和尊重人权的倡议。中方对此有何评论？

汪文斌：在美国宣布将本属于阿富汗人民的资产据为己有之际，美加以维护人权为由发表“反对任意拘押宣言”一周年的声明。这充满了讽刺意味，给大家提供了一份揭露美加虚伪“双标”的生动教材，让国际社会更加看清了以下事实。

首先，所谓的“反对任意拘押宣言”是外交欺诈的“杰作”。加方在美方的附和支持下，违背一些国家明确表示不赞成、不参与联署所谓“宣言”的意愿，强行将他们纳入联署名单，这种违背国际关系准则、“无中生友”的欺诈行为，也遭到这些国家的反对。

第二，加美才是任意拘押问题的典型代表。加方在孟晚舟女士没有违反任何加法律情况下，对其拘押长达1000多天，这才是不折不扣的任意拘押。美国更是任意拘押的“老手”。在美国内，美任意拘押无辜移民，强迫移民儿童与其父母分离，导致无数家庭破裂。在美国外，关塔那摩监狱只是美国遍布全球秘密监狱网的缩影。据有关人权组织披露，2001年以来，美国使用多达17艘军舰作为“浮动监狱”，“海上关塔那摩”的人权悲剧一再上演。美国发动阿富汗战争后在阿及美盟国境内设立大量秘密监狱，入侵伊拉克后对伊平民实施暴行、酷刑和谋杀，阿布格里卜监狱虐囚丑闻举世震惊。任意拘押这顶帽子，戴在美国头上最为合适。

我想强调的是，无论是在任意拘押还是侵犯发展中国家人权方面，美加都有很多令世人哗然的不光彩记录。奉劝他们还是停止虚伪荒谬的表演，多将精力用到改正自身包括任意拘押在内的各种违反国际规则、侵犯人权的劣行上来。

(责编：徐祥丽、吴成良)