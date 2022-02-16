据报道，美国和加拿大2月15日分别就加拿大发表的《反对在国家关系中使用任意拘押宣言》一周年发表声明。对此，外交部发言人汪文斌16日在例行记者会上表示，在美国宣布将本属于阿富汗人民的资产据为己有之际，美加以所谓“维护人权”的理由发表所谓“声明”，这充满了讽刺意味，给我们提供了一个揭露美加虚伪双标的生动教材，让国际社会更加看清楚以下事实。

汪文斌说，首先，所谓“宣言”是一个外交欺诈的杰作。加方在美方的附和支持下，违背一些国家明确表示不赞成、不参与联署所谓“宣言”的意愿，强行将他们纳入联署名单。这种违背国际关系准则、无中生有的欺诈行为，也遭到了这些国家的反对。

第二，加美才是任意拘押问题的典型代表。加方发表所谓“宣言”完全是颠倒黑白。加方在孟晚舟女士没有违反任何加拿大法律的情况下，对其拘押长达1000多天，这才是不折不扣的任意拘押。美国更是任意拘押的老手。在美国内，任意拘押无辜移民，强迫移民儿童与其父母分离，导致无数家庭分裂。在美国外，关塔那摩监狱只是美国遍布全球秘密监狱网的缩影。美国发动阿富汗战争后，在阿富汗以及美盟国境内设立了大量秘密监狱，入侵伊拉克后对伊拉克平民实施暴行酷刑和谋杀。阿布格里卜监狱虐囚丑闻举世震惊。

“任意拘押这顶帽子，美国戴在头上最为合适。我想强调的是，无论是在任意拘押还是侵犯发展中国家人权方面，美加都有很多令世人哗然的不光彩记录。我奉劝他们还是停止虚伪荒谬的表演，多将精力用到改正自身包括任意拘押在内的各种违反国际规则、侵犯人权的劣行上来。”汪文斌说。（记者董雪、冯歆然）

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