新华社东京2月16日电（国际观察）日本经济缓慢扩张 复苏动力明显不足

新华社记者刘春燕

根据日本政府15日公布的初步统计结果，日本经济在连续两年萎缩后转为缓慢扩张，2021年实际国内生产总值（GDP）比上年增长1.7%。与其他主要国家相比，日本经济复苏明显缓慢，动力不足。

根据内阁府报告，2021年，占日本经济比重二分之一以上的个人消费比上年增长1.4%；设备投资下降0.7%；住宅投资减少1.8%；货物及服务出口增长11.6%。从内外需对日本经济增长的贡献度来看，当年内需对日本经济增长的贡献为0.7个百分点，外需的贡献为1.0个百分点。

新冠疫情反复是拖累去年日本经济增长的主要因素。2021年日本经济走势明显受疫情影响，前三个季度日本均因疫情实施了紧急状态，总时长超过200天。其中，去年第一和第三季度日本经济两度陷入负增长。

总务省日前公布的调查结果显示，2021年日本家庭消费复苏乏力，2人以上家庭的月均消费支出虽然由上年的大幅下降转为增长，但扣除物价因素的实际增幅仅为0.7%，尚未恢复至疫情前水平。与此同时，工薪家庭的平均储蓄率连续两年高企，侧面印证日本消费不足。

去年10月紧急状态全面解除后，日本第四季度个人消费环比增长2.7%，与各界期待的报复式增长仍有很大距离，多项消费开支与疫情发生前的2019年同期相比差距较大。与其他主要国家相比，消费复苏势头明显偏弱，没有成为拉动经济复苏的主要动力。

在个人消费复苏缓慢、民间投资和公共投资均陷入疲软的背景下，海外需求对日本经济复苏起到巨大支撑作用。由于世界主要经济体明显复苏，2021年海外需求增长对日本出口形成极大利好。虽然主要出口领域汽车等产业受供给侧制约普遍出现减产甚至停产现象，但总体来看日本去年出口增长势头明显，全年货物出口额增幅达22.1%。外需对当年经济增长的贡献超过内需。

多位经济学家表示，虽然去年第四季度日本经济转为正增长，按年率计算的GDP增幅达到5.4%，但进入2022年后，日本再度受到变异新冠病毒奥密克戎毒株扩散的影响，多地被迫实施相当于准紧急状态的“防止蔓延等重点措施”，预计今年第一季度日本经济将不可避免地减速。如果疫情进一步恶化，日本经济甚至有可能再度陷入负增长。

内阁府此前公布的1月消费者态度指数比上月恶化2.4个百分点，内阁府已据此下调消费者心理判断基调为“出现停滞迹象”。有经济学家预计这一数据变化在今后的经济统计中将会有相应体现。

由于检测能力受限、疫苗接种进展滞后，新冠疫情发生以来，日本经济持续在低位徘徊。放眼全球，中国经济快速恢复、美国及欧元区经济均已在去年恢复至疫情前水平，日本却未能在2021年达成这一目标。经济学家表示，如果疫情进一步恶化、经济活动长期受限，今年第一季度恢复至疫情前水平的政府预期也有可能无法达成。

日本经济再生担当大臣山际大志郎就当前经济动向表示，有必要充分关注奥密克戎毒株感染升级及原材料价格高企带来的经济下行风险。他强调，日本政府将加强疫情对策，努力创造可持续开展经济社会活动的环境。

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