中国驻比利时使馆举办儿童书籍和文化用品捐赠仪式。图片来源：中国驻比利时大使馆

人民网布鲁塞尔2月16日电（记者牛瑞飞）2月15日，中国驻比利时使馆举办捐赠仪式，中国驻比利时大使曹忠明向根特龙龙汉语学校赠送中英文儿童书籍和元宵节少儿文化体验材料包。

曹忠明大使表示，根特龙龙汉语学校克服疫情等诸多困难,开设书法、剪纸、中国功夫、基础汉语等课程，体现出校方对中国文化的深厚情怀和传播中国文化的执着精神。此次捐赠旨在帮助学校更好开展中国文化阅读体验活动，希望孩子们在阅读中了解中国，在体验中感悟中国文化。

根特龙龙汉语学校校长汉飞宇向曹忠明大使表示感谢，并介绍了他三年前去上海同济大学读书的经历。他表示中国拥有丰富多彩的文化和无限的可能，比利时人应该更多地了解中国。

本次捐赠的2套图书共260本，包括《美猴王系列丛书》《中国故事绘》《漫画中国古代科技》等，由朝华出版社提供。中国驻比利时使馆另提供《现代荷汉词典》、笔墨纸砚、“童趣中国”手工包、2022年北京冬奥会吉祥物手办、拼图、本笔套装等一并捐赠。

根特龙龙汉语学校成立于2020年，主要面向6至12岁比利时儿童，用荷兰语讲授书法、剪纸、广场舞、中国功夫、基础汉语等课程。1月31日，根特龙龙汉语学校的10余名儿童在布鲁塞尔中国文化中心举行“我心中的春节”儿童手写手绘明信片活动。孩子们参观生肖明信片展览、了解春节文化、手绘明信片、写福字、剪窗花，互相拜年，共同迎接虎年的到来。

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