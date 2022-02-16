中新网2月15日电(张奥林 管娜)最近几天，美国、英国和德国等多国连连呼吁本国公民撤离乌克兰，白宫甚至警告称，俄罗斯随时可能“入侵”。俄方对此回应，美国在乌克兰问题上持续“拱火”，已经“歇斯底里到了极点”。

不过，美国通过不同渠道渲染“俄罗斯即将入侵乌克兰”的消息，令不少乌克兰富豪紧张不已。乌克兰媒体声称，该国首富里纳特·阿克梅托夫(Rinat Akmetov)乘私人专机离开，但也有不少人否认说他们仅仅是“出差”。

反复“拱火”，美国渲染俄罗斯“入侵”

当地时间11日，美国国务卿布林肯表示，俄罗斯正在向俄乌边境增兵，呼吁在乌美国公民立即离开。12日，美国国务院下令驻乌克兰大使馆非紧急工作人员全部撤离，使馆的领事服务也已于13日暂停。

美国做出这一决定后，包括英国、德国、澳大利亚、加拿大和日本等多国纷纷效仿，呼吁本国公民尽快撤离乌克兰。

当地时间14日，布林肯宣布关闭美国驻乌克兰大使馆，并将留在乌克兰的少数外交人员“临时转移”到乌西部城市利沃夫。布林肯表示，“俄军正加速集结”，考虑到使馆员工安全，遂做出了这一决定。同时，布林肯再次敦促所有在乌美国公民立即撤离。

不仅如此，美国总统国家安全事务助理沙利文还给出了俄罗斯“入侵”的“确切日期”，他宣称，美方所获情报显示，俄罗斯可能在2月20日之前“入侵”乌克兰。

此外，美国一名政府官员更是透露称，情报显示俄罗斯把入侵时间定在2月16日。

乌克兰富豪上演集体“逃离”？

据外媒报道，连日来，乌克兰最富有的一批人正集体“逃离”乌克兰，仅13日一天，就有大约20架包机和私人飞机从首都基辅起飞。

《乌克兰真理报》表示，该国最富有的人们，正在全面撤离乌克兰。其中一架13日离开的私人飞机，就属于乌克兰首富里纳特·阿克梅托夫(Rinat Akmetov)。

不过，外媒提到的一些“逃离”乌克兰的人否认了上述说法。

乌克兰商人博里斯·科列斯尼科夫(Borys Kolesnikov)称他还在乌克兰，报道是“假新闻”；另一位商人安德烈·斯塔夫尼泽(Andrey Stavnitser)则表示，13日他确实离开了乌克兰，不过他是为前往迪拜出差，将在不久后返乌。

乌克兰总统急忙“灭火”

一系列“撤离命令”，再加上“入侵情报”，让外界纷纷担忧：俄乌边境大战真的到了一触即发的地步？

意识到情况不妙，乌克兰总统泽连斯基赶紧“灭火”，他先是在美国要求本国公民撤离后发声，称“并没有发生任何新的状况”。

随后，他又在13日表示，应停止对乌克兰局势的任何升级，并指出乌克兰首都基辅及其他城市都会保障安全。他还强调，乌克兰支持和平解决冲突。

此外，泽连斯基当天在与美国总统拜登通话时，还邀请拜登在未来几天访问基辅，并称“这将对稳定局势至关重要，这将是一个强有力的信号，有助于缓和局势”。

至于拜登去不去，美国并未表态。

此外，据外媒报道，乌克兰驻英国大使称，乌克兰“可能”会放弃加入北约，以避免战争。

俄方回应：美国已歇斯底里

鉴于局势快速升级，俄罗斯总统普京在12日与拜登进行了约1个小时的电话会谈。

不过，此次会谈并未取得实质性突破，拜登还在电话中警告普京，称一旦俄罗斯“进一步入侵乌克兰”，美国及其盟友将“坚决回应，迅速让俄罗斯付出惨重代价”。

对此，俄罗斯总统助理乌沙科夫在当天回应称，美国在乌克兰问题上已“歇斯底里到极点”。

乌沙科夫还说，普京在通话中指出，美国及其盟友一直向乌克兰提供新型武器，为其“打气”，煽动乌克兰军队对顿巴斯和克里米亚地区发起挑衅。

针对美方给出的俄“入侵”乌克兰具体日期，俄外交部发言人扎哈罗娃当天回应称：闻所未闻。

(责编：胡永秋、袁勃)