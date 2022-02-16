新华社联合国2月15日电 中国常驻联合国副代表戴兵15日在安理会也门问题公开会上发言，敦促国际社会坚持政治解决也门问题的大方向。

戴兵表示，过去一个月，也门局势持续恶化，各方冲突对立加剧，跨境袭击、空袭行动轮番升级。中方对此深表关切，敦促各方立即停火止暴。冲突各方应该严格遵守国际人道法，保护平民和民用设施，避免采取任何加剧紧张局势的行动。安理会有义务对也门和地区局势保持关注，为推动冲突降级发挥应有作用。

他说，不论面临多大挑战，国际社会都要坚持政治解决也门问题的大方向不动摇。联合国也门问题特使格伦德贝里表示将就启动包含多个轨道的谈判同各方协商，中方对此表示欢迎，希望他帮助冲突各方增进互信、重启对话。也门和平路线图应具有操作性，结合地面实际情况，体现出政治解决的前进方向。冲突各方应展示政治意愿，不设前提条件地配合特使工作。也门冲突延宕至今，没有哪一方能“赢者通吃”，坚持军事手段只会导致两败俱伤，希望冲突各方做出明智选择。有关地区国家也要为劝和促谈发挥积极作用。

戴兵指出，也门面临粮食安全、疫情、油料供应、失业等多重挑战，缓解也门人道危机、挽救也门经济是摆在国际社会面前的紧迫任务。国际社会要以更有效、更可持续的方式向也门提供援助。联合国近期推出也门经济框架行动，分阶段实施短期和中长期救援，中方支持这一行动。希望国际社会包括捐款国同联合国系统加强协调，加大对也门支持，维持在也门的人道项目。

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