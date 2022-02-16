新华社北京2月16日电 综合新华社驻外记者报道：近期，俄罗斯与乌克兰局势持续紧张，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和武器装备。乌克兰总统泽连斯基14日表示，乌克兰需要和平，希望通过谈判解决所有问题。俄罗斯总统普京15日在与到访的德国总理朔尔茨会谈后表示，俄方将通过外交渠道与西方国家就安全保障问题进行对话。

泽连斯基14日晚在首都基辅向乌民众发表视频演讲时说，当前乌克兰面临国内外严峻挑战，希望乌人民能够承担对国家的责任。他表示，乌克兰需要和平，希望通过谈判解决所有问题。他敦促已逃离或计划逃离乌克兰的各级政府公职人员、议员履行保卫国家的职责。

乌克兰外交部长库列巴15日在基辅举行的记者会上表示，乌方将关注俄方军演后撤军动向，如果俄国家杜马宣布承认乌东部所谓的“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”的合法地位，俄方将在事实和法律上退出明斯克协议，俄方将承担相应后果。

库列巴说，一些合作伙伴决定向乌克兰提供大规模金融援助，这对于乌克兰经济和金融稳定是一个非常积极的信号。

乌克兰最高拉达（议会）15日投票通过了反对支持乌东部民间武装控制的“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”获得独立地位的决议。乌最高拉达呼吁国际组织重申乌领土完整不容侵犯，呼吁国际社会不要承认关于上述地区独立的决定。乌最高拉达还要求召开联合国安理会紧急会议，讨论乌东部局势。

普京15日在莫斯科与到访的德国总理朔尔茨举行会谈后的记者会上说，俄不希望欧洲发生战争，俄方将努力与西方国家通过外交渠道解决相关问题，包括北约停止扩张、不在俄边境附近部署打击性武器等，而关于保证乌克兰不加入北约的问题应该“现在”就加以解决。

俄罗斯外长拉夫罗夫15日应约与美国国务卿布林肯通电话时表示，美国及其盟友煽动的侵略性言论是不可接受的。他强调有必要继续在安全保障方面开展联合工作，呼吁美国和北约对俄方就安全保障提出的一系列问题采取务实态度。

俄罗斯国防部同日表示，俄南部和西部军区的部队已完成军事演习任务，当天启程返回驻地，而其他武装部队的大规模作战训练仍在继续，各军区、舰队和空降部队参与其中。

德国总理朔尔茨15日在莫斯科与俄罗斯总统普京举行会谈时表示，现在欧洲和平与安全面临“艰难的形势”，重要的是通过“良性对话”解决问题。

德国外长贝尔伯克15日在访问西班牙期间表示，俄方需要有实际行动给局势降温才能带来希望，当前需要密切观察形势，相关方只有通过对话才能走出危机。

法国外长勒德里昂14日在参加法国电视五台一档节目时表示，俄罗斯对乌克兰发动“强大”军事攻势的所有要素都已具备，但外交解决方案依然存在。

勒德里昂表示，目前俄乌军事紧张局势不断升级，但没有迹象表明俄方将很快采取军事行动，当务之急是缓和局势。他重申，如果俄罗斯的重大军事介入损害了乌克兰的主权和领土完整，俄将面临严重的后果和大规模制裁。

法国目前尚未要求其在乌克兰的数千名国民离开该国，仅建议法国人不要前往乌克兰。（参与记者：李东旭、顾梓峄、徐永春、耿鹏宇、胡晓光）

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