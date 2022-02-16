新华社首尔2月16日电 专访：韩中两国应继续发展面向未来的战略合作伙伴关系——访韩国总统文在寅

新华社记者陆睿 田明 杜白羽

今年是中韩建交30周年，也是“中韩文化交流年”。韩国总统文在寅日前在接受新华社等世界多家主要通讯社联合书面采访时说，韩中两国应活跃各方面交流合作，继续发展面向未来的、成熟的战略合作伙伴关系。

“自1992年两国建交以来，韩中关系过去30年取得了令人刮目相看的发展成果。以面向未来的视角展望今后30年，双方应建立起更加成熟、稳固的关系，进一步加强经济合作，携手努力让两国民众都能从中得到实惠。”文在寅说。

文在寅强调，随着韩中两国国际地位提升，两国不仅在朝鲜半岛问题、还在应对新冠疫情和气候变化等全球性课题方面不断加强沟通。沟通在两国关系发展中起着非常重要的作用。尤其有必要加深两国年青一代的相互理解、增进两国青少年的友谊，为此需更加积极拓展两国文化交流和人员往来。

谈及后疫情时代韩中两国的经济合作与构建更加合理的全球经济秩序，文在寅表示，中国是韩国第一大贸易伙伴，两国间保持紧密的经济合作，深化两国经济的互补性合作十分重要。在疫情动摇全球供应链稳定的背景下，两国通过为双方企业家提供出入境便利等方式，使经济合作和经济活动得以顺利进行。

他指出，面对传染病流行、气候变化等全球性挑战，单靠个别国家的努力难以解决问题，国际社会的紧密合作变得更为重要。通过加强团结合作、以相互信任与包容为基础，国际社会将能战胜疫情、共同迈向更加美好的未来。

文在寅说，这些全球性挑战也对世界经济秩序和产业版图产生了影响，各国都还面临如何重组全球供应链和抢占高新技术的挑战。“全世界过去通过自由贸易和投资走过了共同繁荣的道路，如今应恢复以多边主义和互惠合作为基础的自由贸易秩序，方能克服危机，稳定全球供应链。”他还表示，韩国将积极推动建立开放、公正的国际贸易秩序。

关于朝鲜半岛问题，文在寅表示，结束70多年形成的敌对关系、构建新的和平秩序并非易事，但绝不能放弃，应继续朝着实现半岛彻底无核化、构建和平机制、对朝鲜提供安全保障、朝美关系正常化等共同目标不懈努力。如果朝鲜和美国重启对话磋商，期待能够取得进展。

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