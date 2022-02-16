人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

能源价格攀升致欧元区货物贸易逆差创纪录

2022年02月16日12:50 | 来源：新华网
小字号

新华社布鲁塞尔2月15日电（记者康逸）欧盟统计局15日公布的初步数据显示，受进口能源价格攀升影响，欧元区去年12月货物贸易逆差达创纪录的46亿欧元，而2020年同期为货物贸易顺差283亿欧元。

欧元区石油和天然气供应严重依赖进口。随着能源进口成本不断升高，欧元区贸易顺差急剧逆转。数据显示，去年12月，欧元区货物贸易出口额同比增长14.1%至2187亿欧元，进口额同比增长36.7%至2233亿欧元。去年全年欧元区实现贸易顺差1284亿欧元，远低于2020年的2339亿欧元。

另据估计，去年12月欧盟货物贸易出口额为1982亿欧元，同比增长12.5%；进口额为2082亿欧元，同比增长41.8%，货物贸易逆差为100亿欧元，而2020年12月为贸易顺差293亿欧元。去年全年欧盟贸易顺差为689亿欧元，也远低于2020年的2158亿欧元。

分析人士指出，近几个月来，地缘政治因素进一步推高能源价格。欧盟约40%天然气进口和超过四分之一原油进口来自俄罗斯。去年欧盟从俄罗斯进口额增长约三分之二，使欧盟对俄货物贸易逆差增长3倍多，达到692亿欧元。

欧洲央行当天公布的报告也指出，欧元区90%以上天然气依赖进口，天然气价格大幅上涨会通过消费渠道和中间产品渠道抑制经济活动。这意味着如果部分天然气供给中断，对经济的负面冲击将加剧。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部