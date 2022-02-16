新华社布鲁塞尔2月15日电（记者康逸）欧盟统计局15日公布的初步数据显示，受进口能源价格攀升影响，欧元区去年12月货物贸易逆差达创纪录的46亿欧元，而2020年同期为货物贸易顺差283亿欧元。

欧元区石油和天然气供应严重依赖进口。随着能源进口成本不断升高，欧元区贸易顺差急剧逆转。数据显示，去年12月，欧元区货物贸易出口额同比增长14.1%至2187亿欧元，进口额同比增长36.7%至2233亿欧元。去年全年欧元区实现贸易顺差1284亿欧元，远低于2020年的2339亿欧元。

另据估计，去年12月欧盟货物贸易出口额为1982亿欧元，同比增长12.5%；进口额为2082亿欧元，同比增长41.8%，货物贸易逆差为100亿欧元，而2020年12月为贸易顺差293亿欧元。去年全年欧盟贸易顺差为689亿欧元，也远低于2020年的2158亿欧元。

分析人士指出，近几个月来，地缘政治因素进一步推高能源价格。欧盟约40%天然气进口和超过四分之一原油进口来自俄罗斯。去年欧盟从俄罗斯进口额增长约三分之二，使欧盟对俄货物贸易逆差增长3倍多，达到692亿欧元。

欧洲央行当天公布的报告也指出，欧元区90%以上天然气依赖进口，天然气价格大幅上涨会通过消费渠道和中间产品渠道抑制经济活动。这意味着如果部分天然气供给中断，对经济的负面冲击将加剧。

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