人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中国与墨西哥15对友好城市（省州）亮灯庆祝两国建交50周年

2022年02月16日09:45 |
小字号

当地时间2022年2月14日晚，为庆祝中国墨西哥两国建交50周年，北京、上海、重庆、安徽、广东、甘肃、杭州、成都、武汉、青岛、厦门、南昌、石家庄、无锡及重庆丰都县和墨西哥首都墨西哥城、坎昆、瓜达拉哈拉等15对友好城市（省州）在各自标志性建筑物点亮中国红和墨西哥国旗主色调，共同展现中墨人民走过半个世纪的友好情谊，并为北京冬奥会送上美好祝福。

自1972年建交以来，在两国领导人战略引领下，中墨关系全面快速发展，政治互信日益增强，务实合作成果丰硕，势头强劲。面对百年变局和世纪疫情，中墨同舟共济，守望相助，两国友谊持续升华。

友好城市（省州）交流合作是国家关系的重要组成部分。目前，中墨两国已建立35对友好城市（省州）关系，为增进两国人民相知相亲、促进双边关系和各领域互利合作，发挥了重要作用。

本次活动由中国人民对外友好协会和墨西哥驻华使馆共同发起，双方友好城市（省州）积极参与，覆盖两国上亿人口，增进了中墨人民友谊，必将促进两国友好城市（省州）交流合作，推动两国全面战略伙伴关系更加深入人心，惠及两国人民。

这是中外友好城市（省州）首次以亮灯方式共同庆祝两国建交周年纪念日，以彰显两国关系和两国人民友好的创新举措。新华社、中国国际电视台（CGTN）、中国日报以及各亮灯城市媒体对活动进行了积极广泛报道。墨西哥外长埃布拉德第一时间在其个人推特分享两国友城亮灯图片，并向中国政府和中国人民致以良好祝愿。 

来源：中国人民对外友好协会

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部