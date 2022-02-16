人民网罗马2月15日电 （记者孔歌）“新时代的马可·波罗”意大利留华生联谊会日前举行线上成立仪式。意大利外交部国际事务与全球化总司东北亚处主任迪波尔洽·埃布鲁内拉参赞、中国驻意大利大使馆参赞于兴国等出席。

意大利留华生联谊会主席伊靓·迪帕、副主席可馨·罗素共同介绍了联谊会成立过程。2018年，他们在社交网络上成立了一个学习中文的“朋友圈”，希望给那些正在学习中文和中国文化以及曾在中国有过留学经历的意大利人搭建一个相互交流、合作的平台。近年来，这个“朋友圈”不断扩大，目前已有约四千名成员。今后，“新时代的马可波罗”意大利留华生联谊会将举办一系列联谊、培训与文化活动，为中文专业毕业生与企业界提供对接机会。

迪波尔洽·埃布鲁内拉表示，今年是中意文化旅游年重启之年，意大利留华生联谊会在此刻成立恰逢其时。这是意大利首个集合青年汉学家、留华生、汉语专业学生的协会，体现了意中两国民间友谊和人文交流。

于兴国代表中国驻意大利大使馆对联谊会的成立表示祝贺，并向留华生联谊会赠送北京2022年冬奥会和冬残奥会吉祥物“冰墩墩”“雪容融”。于兴国说，希望通过联谊会平台将有中国留学共同经历的留华生团结在一起，沿着马可波罗的足迹，继续做好中意两国“民间使者”，让更多的意大利人更加客观、全面、真实地了解中国，为推动中意关系作出更大贡献。

即将赴任意大利驻华使馆文化参赞的费德里科·安东内利教授认为，中文能力是非常受意大利劳动市场欢迎的技能。他说：“我自己就是一个很好的例子，因为学习中文而爱上中国，期待能为中意两国友好作贡献。”

联谊会成立仪式最后，联谊会秘书大卫大卫·乌尔巴尼宣布联谊会会徽设计比赛获胜作品，并展示联谊会会徽。

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