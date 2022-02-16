人民网联合国2月15日电 （记者李晓宏）当地时间2月15日，中国常驻联合国副代表戴兵在联合国安理会表决苏丹制裁决议草案时的解释性发言中表示，中方积极支持并期待与国际社会共同落实安理会调整苏丹制裁措施决议草案。

戴兵说，达尔富尔地区正处于从维和向建和过渡的关键阶段，安全形势总体稳定但仍脆弱，部族冲突和暴力抢劫等事件时有发生。近日，包括中国籍在内的联合国工作人员在达区遭遇武装抢劫，中方对此表示强烈谴责，呼吁联合国同苏丹当地警方有效协调，尽快开展调查，采取切实措施保障联合国人员安全。

戴兵表示，联非达团撤出后，苏丹当局对维护稳定、保护平民负有主要责任。加强苏丹当局安全能力建设迫在眉睫。武器禁运对苏丹安全能力建设产生消极影响，安理会应及时根据形势变化调整制裁措施。刚刚通过的第2620号决议要求限期制定调整苏丹制裁的基准，中方对此表示赞成，对决议草案投了赞成票。

戴兵强调，需要注意的是，去年通过的安理会第2562号决议要求2021年9月15日前为调整苏丹制裁措施制定基准。令人遗憾的是，上述决议内容没有得到落实。刚刚通过的决议将制定清晰、明确、现实基准的时限重新设定为今年8月31日。中方期待同安理会成员一道，共同落实好上述要求。

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