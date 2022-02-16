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特写：“冰墩墩”“雪容融”到访外交部

2022年02月16日08:53 | 来源：新华网
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新华社北京2月15日电 题：特写：“冰墩墩”“雪容融”到访外交部

新华社记者伍岳、孙楠

2月15日，外交部举行例行记者会的新闻发布厅——蓝厅门口，迎来了两位特殊的“客人”：北京2022年冬奥会和冬残奥会吉祥物“冰墩墩”“雪容融”。

北京冬奥会开幕以来，这对憨态可掬的吉祥物，在赛场内外“圈粉无数”。微博话题#冰墩墩#阅读量超48亿，特许商店、网购平台都“一墩难求”。许多外国友人也不吝表达对它们的由衷喜爱。就连摩纳哥元首阿尔贝二世亲王，也想要两个“冰墩墩”送给自己的双胞胎孩子。

例行记者会上，这对“顶流”吉祥物得到了非同一般的“尊贵”待遇。外交部发言人汪文斌打破惯例，在回答提问之前首先向各国记者介绍它们。他称赞说，“冰墩墩”“雪容融”受到的是各国、各地区运动员、媒体和民众“无国界无差别的喜爱”。

“体育无国界，人类心相通。”汪文斌说，“冰墩墩”“雪容融”体现了中国人热情开放、乐观自信的文化精神，架起了一座跨越国界的沟通桥梁，生动诠释着“更团结”的奥林匹克格言。

吉祥物们火遍全球，更体现出北京冬奥会在全世界备受关注。“冬奥收视率创纪录”成为很多外国媒体的报道标题。在此前一天的记者会上，汪文斌说，尽管疫情仍在肆虐，但是冰雪运动带来的激情、欢乐和友谊仍为全球人民所共享，北京冬奥会彰显的团结、合作和希望正在为世界各国注入信心和力量。

“让我们在‘冰墩墩’‘雪容融’的微笑中，加深理解、增进友谊，一起向未来。”汪文斌说。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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