新华社喀布尔2月15日电（记者史先涛）数千名喀布尔民众15日举行示威活动，抗议美国掠夺阿富汗资产，谴责美国的举动是公开盗窃。

示威活动发起者之一、阿富汗货币兑换商协会负责人哈吉·萨菲说，阿富汗所有大城市当天都举行了示威活动。

喀布尔示威民众在游行途中打出“美国毁掉了阿富汗”“美国应该归还阿富汗资产”等标语。

示威者发表声明说，美国的行为违反了国际法，要求美国总统拜登取消相关行政令，归还被冻结的阿富汗资产。示威者将继续抗议活动，直到美国归还阿富汗资产。

美国总统拜登11日签署行政令，计划将所冻结的阿富汗中央银行在美资产的一半用于赔偿“9·11”恐怖袭击事件受害者。阿富汗等多国对此表示谴责。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃14日说，俄方认为美国这一决定是荒唐的。美国及其北约盟友对阿富汗进行的相关军事行动导致当前阿人道主义形势非常困难，美国实际上正在加剧阿人道主义危机，并为当前正在试图恢复人民正常生活的阿新政府制造障碍。（参与记者：李奥）

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