新华社渥太华2月15日电（记者林威）加拿大总理特鲁多14日宣布，联邦政府启用《紧急状态法》以应对已经持续多日的卡车司机抗议示威活动。

特鲁多说，警方将被授予更多手段处理可能构成非法和危险活动的公共集会，以恢复秩序并保护对经济和就业至关重要的基础设施。此外，要求金融机构配合政府有关部门监管并禁止为非法封锁提供资金或支持的行为。

特鲁多认为，目前没有让军队介入的必要。

1月15日，加拿大政府宣布一项新抗疫规定，要求来往加拿大和美国的卡车司机在入境加拿大时出示新冠疫苗接种证明。加美两国部分卡车司机立即表示强烈抗议，随后组成车队向渥太华“进军”并于1月28日进入渥太华。

2月6日，渥太华市长吉姆·沃森宣布，由于抗议示威活动对市民安全构成严重威胁，全市进入紧急状态。2月11日，安大略省省长道格·福特宣布，为应对卡车司机抗议示威活动给渥太华和温莎市造成的持续封锁，安大略省进入紧急状态。

目前，卡车司机抗议示威活动仍在加拿大全国蔓延，包括多伦多、卡尔加里、蒙特利尔、大温哥华地区萨里市等地。

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