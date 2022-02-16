新华社墨西哥城2月15日电（记者吴昊 朱雨博）墨西哥14日举行系列活动，庆祝墨西哥与中国建交50周年。

墨西哥参议院14日上午举行墨中建交50周年庆祝仪式暨双边关系图片展。墨参议长桑切斯·科尔德罗、中国驻墨西哥大使祝青桥等出席活动。

桑切斯·科尔德罗在致辞中说，50年来，无论外部环境如何变化，墨中两国始终坚持互信合作、共克难题。两国将继续共建未来，夯实双边关系，激发经济合作动力，促进多领域深入交流。

祝青桥在致辞中表示，半个世纪以来，两国政治互信不断深化，尤其是2013年建立全面战略伙伴关系以来，双边关系发展进入快车道。中墨同处国家发展和民族复兴关键阶段，应不断丰富和拓展全面战略伙伴关系内涵，共迎挑战、共享机遇、共同发展，为两国人民创造更加美好生活，共同推动构建人类命运共同体，为构建新型国际关系、实现共同发展和文明交流互鉴作出新贡献。

在致辞后，两国代表为双边关系图片展揭幕，并线上出席“中墨关系：新合作形式”圆桌对话会。

墨参议院当天还举行《中墨关系50周年：过去、当下和未来》文集推介会。该文集由墨参议院和墨国立自治大学中国研究中心编写出版，内容涵盖中国经济社会发展的分析解读、经贸合作机遇的商界见解以及墨外交官推动两国关系发展的珍贵回忆。

当晚，墨西哥首都墨西哥城、坎昆、瓜达拉哈拉等城市作为中墨友好城市（省州）代表，在各自标志性建筑物点亮墨西哥国旗主色调和中国红，共同展现两国人民走过半个世纪的友好情谊，并为北京冬奥会送上美好祝福。

同一天，墨西哥邮政局在墨西哥城邮政宫举行墨中建交50周年纪念邮票发行仪式。这套邮票共两张，由中墨两国联合发行，图案取材自中国河南登封观星台和墨西哥奇琴伊察玛雅文明遗址的库库尔坎金字塔。

1972年2月14日，中国与墨西哥建立外交关系。2013年，两国关系提升为全面战略伙伴关系。

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