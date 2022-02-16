新华社莫斯科2月15日电（记者胡晓光）俄罗斯外长拉夫罗夫15日应约与美国国务卿布林肯通电话，强调有必要继续就安全保障问题进行对话。

据俄外交部网站当天发布的消息，拉夫罗夫在通话中表示，美国及其盟友煽动的侵略性言论是不可接受的。他强调有必要继续在安全保障方面开展联合工作，呼吁美国和北约对俄方就安全保障提出的一系列问题采取务实态度。

双方在通话中还讨论了即将进行的各个层级接触安排。

另据美国国务院发表的声明，布林肯在通话时表示，美方需要看到俄方以“可验证、可信赖、有意义的”方式缓解俄罗斯和乌克兰边境地区紧张局势。美方将继续寻求通过外交途径解决乌克兰危机，认为以和平方式结束危机的“窗口”仍然存在。

近期，俄乌关系持续紧张，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和武器装备。美国、乌克兰和北约声称俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方对此予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。

2021年12月，俄外交部就与美国和其他西方国家开展安全保障对话发表声明，要求美国、北约就排除北约进一步东扩的可能提供法律保障。今年1月10日至13日，俄分别与美国、北约就安全保障建议开展对话，但未取得实质性成果。1月26日，美国和北约分别向俄方递交关于安全保障建议的书面答复。据报道，俄罗斯已就西方答复准备一份文件草案，俄方将在完善文件内容后递交相关方。（参与记者：邓仙来）

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