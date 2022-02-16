新华社联合国2月15日电 中国常驻联合国副代表戴兵15日在联合国安理会索马里问题公开会上发言，呼吁国际社会继续向索马里提供建设性帮助。

戴兵说，最近一段时间，索马里各方克服重重困难，继续推进选举进程。索马里历经30年战乱，面临多重严重挑战。国际社会要坚持“索人主导、索人所有”原则，对索马里选举和国家重建保持必要耐心，提供建设性帮助，而不是动辄过度施压。

他说，索马里安全形势依然动荡。非洲联盟驻索马里特派团长期以来为维护索安全稳定作出了巨大牺牲。中方呼吁主要供资方继续向非盟特派团提供资金保障，避免因供资问题影响反恐行动。随着索马里安全过渡进入新阶段，国际社会要加大对索马里的支持力度，帮助索尽快拥有维护国家安全的能力。同时，要坚定支持索马里维护国家主权和领土完整，反对分裂国家的行为。

戴兵说，索马里当前面临严峻的人道主义危机，近一半人口亟待人道救援。中方呼吁国际社会加大供资力度，为索马里人民提供粮食、用水、新冠疫苗等紧急人道援助。同时，要更加重视发展对人道和安全的促进作用，帮助索马里克服治理挑战，提高自主发展能力，创造就业和增长，消除冲突产生的根源。

戴兵表示，索马里是非洲之角重要国家，索马里和平稳定与地区局势息息相关。为帮助包括索马里在内的地区国家应对安全、发展、治理三重挑战，中方提出了“非洲之角和平发展构想”。中方将继续坚定支持地区国家探索符合自身国情的发展道路，支持通过非洲方式妥善处理民族、宗教、边界纠纷，支持构建非洲之角团结、稳定、和谐的发展环境。中方相信，索马里和地区国家一定能够通过自身努力，将国家和地区命运掌握在自己手中，最终实现和平稳定和长治久安。

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