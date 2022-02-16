新华社多哈2月15日电（记者杨元勇）海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）成员国代表14日与阿富汗临时政府代表在卡塔尔首都多哈举行会晤，强调不干涉阿富汗内政，尊重阿富汗主权、独立和领土完整。

据卡塔尔外交部网站15日消息，海合会成员国代表在14日的会晤中强调阿富汗实现民族和解和达成政治解决方案的重要性，表示该方案应体现所有阿富汗人民的愿望，考虑到社会各阶层的利益，并尊重包括妇女工作和受教育权在内的基本自由和权利。

消息说，与会代表强调满足阿富汗人道主义需求、国际社会向阿提供紧急人道主义援助的必要性，并认为国际社会有必要提供应对阿富汗人道主义工作所面临挑战的方案，确保人道主义援助车队的安全，以便将援助物资发放到需求者手中。

与会代表谴责针对阿富汗平民和民用设施的恐怖行动，呼吁阿富汗临时政府确保阿领土不被任何恐怖组织利用，也不被用于向地区其他国家输出毒品。与会代表强调，海合会与阿富汗团结一致，以加强阿领土的安全与稳定。

海合会成立于1981年，总部设在沙特阿拉伯首都利雅得，成员国包括沙特、巴林、阿曼、科威特、阿拉伯联合酋长国和卡塔尔，是海湾地区最主要的政治经济安全组织。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)