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普京：俄方将通过外交渠道与西方国家就安全保障问题进行对话

2022年02月16日08:45 | 来源：新华网
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新华社莫斯科2月15日电（记者胡晓光 耿鹏宇）俄罗斯总统普京15日表示，俄方将通过外交渠道与西方国家就安全保障问题进行对话。

据克里姆林宫网站消息，普京当天在莫斯科与到访的德国总理朔尔茨举行会晤，讨论双边关系和国际热点问题，包括向俄提供具有法律约束力的长期安全保障和乌克兰局势等。

普京在会晤后举行的联合记者会上说，俄不希望欧洲发生战争，俄方将努力与西方国家通过外交渠道解决相关问题，包括北约停止扩张、不在俄边境附近部署打击性武器、北约在欧洲的军事基础设施恢复至1997年俄与北约签署基本关系文件时的状态等。

普京表示，俄罗斯认为关于保证乌克兰不加入北约的问题应该“现在”就加以解决。俄方已准备好讨论美国和北约就俄安全保障建议给出的书面回复中提到的其他问题，但所有问题都需要整体考虑，而不能脱离对俄来说具有优先意义的基本问题。

朔尔茨表示，欧洲安全只能与俄罗斯共同构建，北约东扩现在不在日程上。他说，西方对俄军在靠近乌克兰边境附近集结非常不安，但不认为外交机会耗尽，应该为和平解决这场危机而努力。

近期，俄乌关系持续紧张，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和武器装备。美国、乌克兰和北约声称俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。

2021年12月，俄外交部就与美国和其他西方国家开展安全保障对话发表声明，要求美国、北约就排除北约进一步东扩的可能提供法律保障。今年1月10日至13日，俄分别与美国、北约就安全保障建议开展对话，但未取得实质性成果。1月26日，美国和北约分别向俄方递交关于安全保障建议的书面答复。据报道，俄罗斯已就西方答复准备一份文件草案，俄方将在完善文件内容后递交相关方。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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