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中国驻瑞典大使：希望未来中瑞能够打造合作新亮点，开拓合作新领域

2022年02月16日08:38 | 来源：人民网-国际频道
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中国驻瑞典大使馆供图

人民网斯德哥尔摩2月15日电 （记者殷淼）当地时间2月15日，瑞典国王卡尔十六世·古斯塔夫在瑞典王宫会见中国驻瑞典大使崔爱民。

崔爱民转达了习近平主席对古斯塔夫国王的问候，赞赏瑞典王室为发展中瑞友好交流与合作所作出的贡献。崔爱民表示，中瑞传统友谊深厚，建交72年来，双方在各领域合作成果丰硕，为两国人民带来了实实在在的利益。

崔爱民说：“希望未来双方能够在科技创新、绿色环保和冰雪运动等方面打造合作新亮点，开拓合作新领域。”崔爱民表示，愿为促进中瑞两国人民友谊和各领域交流合作不懈努力。

古斯塔夫请崔爱民转达对习近平主席的问候。他表示，瑞中友谊源远流长，两国经贸合作密切。古斯塔夫说：“瑞典高度重视发展对华关系，瑞典王室愿继续为促进两国务实合作，尤其是应对气变和绿色产业等领域合作作出努力。”

古斯塔夫说，虽然我因为疫情原因未出席北京冬奥会开幕式，但我对瑞典运动员在北京冬奥会上的优异表现感到欣慰，祝各国运动员取得佳绩。

2021年12月31日，崔爱民抵瑞履新。按照瑞方疫情期间的特殊安排，崔爱民于1月11日通过瑞典外交部礼宾司向瑞典国王递交了国书。

(责编：王禹蘅、常红)

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