新华社莫斯科2月15日电（记者耿鹏宇）俄罗斯国防部发言人科纳申科夫15日说，俄南部和西部军区的部队已完成军事演习任务，当天启程返回驻地。

据俄国防部网站15日发布的消息，俄南部军区部队结束在克里米亚半岛的军事演习，启程返回其位于达吉斯坦共和国和北奥塞梯共和国的驻地。西部军区部队正在返回其位于下诺夫哥罗德州的基地。

消息说，俄武装部队大规模作战训练仍在继续，各军区、舰队和空降部队参与其中。

此外，俄东部军区部队和空降部队与白俄罗斯武装力量合作，正在“联盟决心-2022”联合军演的框架内研究如何在防御行动中阻止并击退外部侵略。双方计划于19日进行实弹射击演练。

据报道，俄国防部长绍伊古14日向总统普京汇报了各军区部队的演习情况。绍伊古说，大规模军演正在巴伦支海、黑海和波罗的海水域进行，太平洋舰队也参与其中，部分演习即将结束。

此次系列军演在俄罗斯与西方国家就乌克兰局势紧张对峙之际举行。近期，俄乌双方在两国边境地区部署了大量军事人员和装备。美国、乌克兰和北约称俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。

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