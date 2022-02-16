本报记者 谢佳宁

当地时间2月14日晚，墨西哥首都墨西哥城夜色渐浓，华灯初上。墨西哥城地标建筑物——独立天使纪念碑点亮中国红，庆祝中墨建交50周年。在红色映衬下，独立天使纪念碑显得更加端庄夺目，周围的街巷也披上一抹红色，吸引众多当地民众驻足欣赏、拍照留念。

当天，中国和墨西哥15对友好城市（省州）的标志性建筑物上同时点亮墨西哥国旗主色调和中国红，展现中墨人民走过半个世纪的友好情谊，并为北京冬奥会送上美好祝福。本次活动由中国人民对外友好协会和墨西哥驻华大使馆共同发起组织，得到了双方城市（省州）的积极参与。

市民玛利亚和朋友兴奋地在独立天使纪念碑下合影留念。玛利亚表示，虽然自己没有去过中国，但对中国心驰神往。“热情浓郁的红色有着独特魅力，象征着中国所具有的勃勃生机。我很开心能和朋友一起见证这个有着特殊意义、值得纪念的日子。”

连日来，墨中各界人士举办活动，纪念两国建交50周年。墨西哥参议院和墨西哥国立自治大学中国研究中心共同推出《墨中关系50周年：过去、当下和未来》文集，汇编近40篇两国友人的作品，记述他们对中国经济社会发展和两国合作交往的独特见解。同时，中墨两国邮政部门还联合发行两国建交50周年主题纪念邮票。邮票图案分别是位于中国河南登封的观星台，和墨西哥奇琴伊察的库库尔坎金字塔。作为天象观测建筑，两者都入选世界文化遗产名录，是两国悠久历史和灿烂文化的写照。

中墨两国自2013年建立全面战略伙伴关系以来，双边关系发展进入快车道。墨西哥参议员米格尔·安赫尔·奥索里奥·钟表示，墨中两国都拥有深厚的文化与悠久的历史，在尊重彼此文明的基础上，必将迎来更加美好的未来。墨西哥参议院参议长奥尔加·桑切斯·科尔德罗表示，50年来，墨中携手同行，共同铸就牢不可破的友谊。以此为起点，两国将继续加强友好关系，加深对彼此文化的了解和欣赏，“共建命运相通的美好未来”。

（本报墨西哥城2月15日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月16日 03 版）

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