那森巴特·奥云巴特

体育能够增进各国人民之间的友谊，坚定人们战胜困难的信心和意志

北京冬奥会正在进行。北京这座我曾经留学的城市，成为世界首个“双奥之城”，我为此倍感自豪。

14年前，北京成为蒙古国运动员的“福地”。在2008年北京奥运会上，蒙古国运动员获得我们国家历史上首枚奥运会和残奥会金牌，翻开了蒙古国奥运史的新篇章。蒙古国人民至今仍然经常谈起2008年北京奥运会。那一年，我作为蒙古国体育官员参加了北京奥运会。在开幕式上，我深深感受到中国文化的无穷魅力和中国人民的热情友好。

如今，北京冬奥会再次成为向世界展现中国文化和东方文明的绝佳机会。北京冬奥会开幕式既充满现代感和科技感，也很好地体现了中国的传统文化。

我一直非常关注北京冬奥会的筹办和组织工作，通过中国媒体了解相关进展。我认为，北京冬奥会的筹办和组织工作十分出色。透过北京冬奥会高水平的筹办和组织工作，国际社会看到中国重信守诺的担当精神。北京冬奥会高度重视环保。北京冬奥组委办公区位于首钢老厂区，通过改造，昔日的旧厂房变成了现代化的办公场所。我还了解到，北京冬奥会将全部实现碳中和，并在奥运史上首次实现全部场馆绿色电力全覆盖。张家口市建成了符合国际标准的滑雪赛场。今后，滑雪旅游将对当地经济发展作出重要贡献。

北京冬奥会无疑会让更多中国人享受到冰雪运动的乐趣。自北京冬奥会申办成功以来，冰雪运动在中国快速发展，至今已有超过3亿人参与，这是一项了不起的成绩，也是中国对国际奥林匹克运动发展作出的重要贡献。

对于举办大型国际体育赛事的国家来说，确保各国各地区代表团的安全非常重要。在新冠肺炎疫情肆虐全球的当下，我们理解和尊重中国为顺利举办北京冬奥会采取的严格防疫措施。我相信，中国人民的热情友好会激励各国各地区参赛运动员，给他们以鼓励和信心。

体育能够增进各国人民之间的友谊，坚定人们战胜困难的信心和意志。作为山水相连的友好近邻，蒙古国坚定支持北京冬奥会。蒙古国总理奥云额尔登赴华出席了北京冬奥会开幕式。他表示，中方克服疫情困难如期举办北京冬奥会，给世界增添了战胜疫情的信心。

北京冬奥会精彩、非凡、卓越，向世界展现了开放、自信、多彩的中国形象。相信北京冬奥会将给我们带来新的希望和机遇。

（作者为蒙古国残奥会前秘书长）

《 人民日报 》（ 2022年02月16日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)