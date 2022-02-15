“这是世界上最富有的国家，决定以正义之名抢劫世界上最贫穷的国家”“你们不要偷穷人的了”……美国总统拜登2月11日签署行政令，计划将所冻结的阿富汗中央银行约70亿美元的在美国资产均分，其中一半将作为赔偿“911”事件受害者的资金来源。消息一经公布，世界舆论一片哗然。

全球唯一的超级大国赤裸裸地劫掠阿富汗人民的救命钱，美国政府毫无道德底线的强盗行径，遭到不少外国媒体和网友的强烈谴责。

“拜登决定将阿富汗冻结资金用来赔偿美国的‘911’遇难者，是有悖良心的。”美国《华盛顿邮报》网站在其《观点》栏目中点评道，阿富汗人正面临人道主义危机，上百万人濒临饥饿边缘，他们不应再为没有犯过的罪行受到惩罚。

卡塔尔半岛电视台的报道指出，阿富汗人民并未参与“911”事件，这是不可否认的事实，拜登的计划不是为“911”遇难者家属伸张正义，而是从一个已经处于饥荒边缘的贫穷国家窃取公共资金。

阿富汗黎明新闻的报道认为，这些资产属于阿富汗人民，不应该分给他人。美国研究员巴内特·鲁宾表示，“这是世界上最富有的国家，决定以正义之名抢劫世界上最贫穷的国家。”

对于美国的这一决定，很多网友也直接斥之为抢劫。网友C...koussa在美联社的报道下留下了“光天化日之下抢劫”的评论。

网友Rahim Akbari在美国国务卿布林肯推特账号下评论，“为你（布林肯）和所有美国人民感到羞耻，这是阿富汗人的资产，不是政府的。阿富汗人没有参与“911”，为什么要把他们的35亿资产分配给“911”的受害者”？

网友Flecher Rebello称，“阿富汗人民贫穷，而美国富有。你们不要偷穷人的了。实际上，拜登或者美国应该给阿富汗最少10亿（美元），帮帮阿富汗人”。

美国政府的这种做法，无疑是给刚经历20年战争摧残的阿富汗人民伤口上撒盐，很多网友不由为阿富汗经济“捏把汗”，为阿富汗人民的遭遇揪心。

网友Emerson T. Brooking指出，这不仅仅是“冻结资产”，它是阿富汗中央银行的全部储备。这一决定将使阿富汗完全依赖于少量的外国援助。

网友Dr. Mizanur Rahman认为，这一行动将摧毁阿富汗的金融体系。它将把普通阿富汗人排除在贸易和金融之外。阿富汗人将失去工作，陷入贫穷和痛苦。

网友Steve Omoniyi认为，这些资金应该交给阿富汗政府，用以减轻阿富汗人民的苦难。

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编译：余申芳 唐凯

一读：吴轶楠

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