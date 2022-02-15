曹小林

由两艘中国军舰运送的一批活动房、农用拖拉机、发电机、高压水泵、个人防护用品等救援物资将于2月15日抵达汤加。这些救援物资将为汤加灾后重建提供更多助力。

1月15日，汤加火山爆发并引发海啸等严重灾害。汤加全国多地道路、房屋被毁，通信、机场、码头瘫痪，食品和饮用水短缺，几乎所有人口都受到冲击。灾害发生后，中国先后以多种方式向汤加伸出援手，用实际行动诠释了人类命运共同体理念。

诚挚慰问彰显大爱无疆。1月19日，习近平主席在致汤加国王图普六世慰问电中表示，中汤是相互支持、守望相助的全面战略伙伴。中方愿为汤方提供力所能及的支持，帮助汤加人民战胜灾害，重建家园。图普六世国王向习近平主席、中国政府和中国人民表达深切谢意，他表示，中方在汤加危难之际第一时间施以援手，堪称国家间友好互助的典范。中方提供的救援物资及时有效，极大提高了汤加政府应急救灾和灾后重建能力。

紧急援助凸显中国速度。汤加遭遇灾害后，中国政府组织多方力量积极支援。中国驻汤加大使馆率先行动，通过当地华商紧急筹措食品和饮用水等，并于1月19日正式交付汤加政府。在交接仪式上，汤加副首相兼国家应急管理委员会主席泰伊深情地说，这是汤方在灾后收到的首批救援物资，它承载着汤中两国和两国人民的深厚友谊。1月27日，中国从斐济紧急采购的50吨物资也顺利运抵汤加。

万里驰援传递中国温度。1月28日，中国政府根据汤方需求，派遣两架空军运输机将汤加人民期盼的食品、瓶装水、医疗卫生包、帐篷、折叠床等救援物资运抵汤加。当天，汤加首相索瓦莱尼率多位内阁大臣冒雨迎接。索瓦莱尼在机场对媒体表示，看到中国军机运送中国政府救援物资顺利抵达汤加，激动之情难以言表。火山爆发和海啸灾害是无情的，但所幸我们拥有中国这样重情重义、亲密可靠的好伙伴。中国的救援物资解决了汤加燃眉之急，希望继续同中方加强合作，帮助受灾民众尽快恢复生产生活。

相知无远近，万里尚为邻。在此次汤加火山灾害援助行动中，中国充分展现出大国胸怀和天下担当。中国将继续支持汤加等太平洋岛国增强应对重大公共卫生事件和自然灾害能力，促进可持续发展，构建中国同太平洋岛国命运共同体。相信在中方和国际社会的共同帮助下，勇毅坚韧、积极乐观的汤加人民一定能够克服灾害困难，重建美好家园。

（作者为中国驻汤加大使）

《 人民日报 》（ 2022年02月15日 03 版）

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