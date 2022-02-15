本报北京2月14日电 （记者张远南）外交部发言人汪文斌14日表示，北京冬奥会彰显的团结、合作和希望正在为世界各国注入信心和力量。

当日例行记者会上，有记者问：奥林匹克转播服务公司宣布北京冬奥会已成为迄今收视率最高的一届冬奥会，而且已在全球社交媒体上吸引超20亿人关注。中方对此有何评论？

“这两天，很多外国媒体都以‘冬奥收视率新高’为题报道北京冬奥会。”汪文斌说，赛事收视率在欧美一些冬奥强国成倍增长甚至打破纪录，在常年不见冰雪的热带国家，也有很多人关注北京冬奥会。“这说明，尽管新冠肺炎疫情仍在肆虐，但是冰雪运动带来的激情、欢乐和友谊仍然为全球人民共享，北京冬奥会彰显的团结、合作和希望正在为世界各国注入信心和力量。”

汪文斌说，多国奥委会负责人和体育界人士都表示，运动员们在赛场上竞争，赛后拥抱、致意，这是一种美好的场景。“世界各国人民为冬奥喝彩，为北京加油，一起向未来，这正是奥林匹克精神的充分体现。”

日本媒体近日晒出65名东京奥运会和残奥会志愿者对北京冬奥会和冬残奥会志愿者的祝福寄语照片，祝福语包括“不光加油，也别忘了享受快乐”“全都会成为回忆，不要留有遗憾”等。汪文斌说，中方对这些美好的祝福表示感谢。

他说，东京奥运会和北京冬奥会都是在新冠肺炎疫情下举办的体育盛会。在这一全球性挑战下，人类团结合作、共筑友谊、一并点燃希望火炬的举动更显得弥足珍贵。

“过去这段时间，我们看到了很多国家和地区的运动员与志愿者们结下深厚情谊的感人故事。”汪文斌说，“北京冬奥会上这些闪耀着人类团结精神的瞬间，将会成为人们心中永远温暖的美好回忆。”

《 人民日报 》（ 2022年02月15日 03 版）

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