本报记者 苏 航

刚刚过去的中国农历春节，中国第三十六批援苏丹医疗队队员程颢是和队友们一起忙碌度过的：接诊、问诊、治疗，和平常没有什么两样。

程颢来自陕西省肿瘤医院。去年年初，他和41名同事作为中国第三十六批援苏丹医疗队队员，来到苏丹首都喀土穆。程颢回忆着机场到医疗队驻地沿途的“第一印象”：“酷热的天气、简陋的房屋，好像都在向我们预示着工作和生活的不易——但这也正是苏丹人民需要我们的原因。”

一年来，医疗队经历的“紧急时刻”数不胜数：救治新冠肺炎患者、抢救车祸伤员、为贫困危重病人动手术……医疗队队员们身穿着厚重的防护服，有时甚至顶着40多摄氏度高温走进手术室，高质量地完成一台台高难度的手术，得到当地医生和民众的交口称赞。

去年10月，程颢去偏远的阿布欧舍医疗点进行诊疗，他的诊断和治疗方法给当地医生瓦拉留下了深刻印象。瓦拉要到了程颢的电话，此后，从理论到操作，瓦拉经常打电话来请教。程颢尽己所能提供帮助，还给瓦拉发去了大量专业资料。一来一往中，程颢与瓦拉结下了深厚感情。“授人以鱼不如授人以渔。”程颢说，中国援苏丹医疗队被誉为“不走的医疗队”，因为中国医生想的不只是治好成千上万个病患，更想帮助当地逐渐实现技术自立。

去年是中国向苏丹派遣医疗队50周年。现在在苏丹，一提起友谊医院，一说起中国医生，当地民众无不竖起大拇指，说一句“中国医生，真棒！”

谈起春节，程颢有些动情：“没有人能毫无牵挂，但责任总会催促你一往无前。”程颢的妻子也是一名医务工作者。“前段时间，家乡疫情反弹，她义无反顾去了抗疫一线。心里不可能不紧张，但只要肩负着责任，越是困难，我们越要坚守。”

程颢说：“作为医生，能够减轻病患的病痛，能够给当地带来先进的医疗技术，能够通过自己的工作传递友谊，尽管离家万里、辛苦劳累，但感觉就一个字：值！”

（本报喀土穆2月14日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月15日 03 版）

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