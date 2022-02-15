本报记者 周 輖

自动喷淋系统滋养下，绿油油的甜菜迎着阳光茁壮成长。埃及明亚省西部的茫茫沙漠深处，在黄沙和砾石的荒芜中，中国企业改造开发出的一片片绿洲，正为当地民众带去生活和发展的新希望。

“要知道，在这片沙漠中，灌溉用水可来之不易。”埃及运河糖厂公司经理艾哈迈德·班纳乐呵呵地看着长势良好的甜菜地说，在中国企业帮助下，明亚省大片沙漠正被改造成良田。“曾经的不毛之地变成了生机盎然的绿洲，还为我们创造了巨大的经济价值。”

为当地民众带来希望的是中埃两国合作的荒漠钻井项目。埃及的可耕地面积约占国土总面积的3.7%。为扩大农田面积，改变粮食大量依赖进口的局面，2015年，埃及提出“百万费丹”（1费丹约合4200平方米）土地开垦计划。而要开垦土地，水利灌溉是关键。4年前，中国企业中曼石油埃及分公司承担了在荒漠中钻探300口水井的工作。公司总经理李伟介绍，目前中方已完成154口水井的钻探，单井出水量最高可达每小时1000立方米。使用井水改造的土地中，已有30%投入使用。

一座30多米高的钻塔巍然屹立，在蔚蓝晴空下划出独特的天际线。工人们在塔台上紧张有序地忙碌着。随着隆隆作响的钻机不断深入，在水泵的驱动下，大量井水喷涌而出。这些复杂操作，以前都是中方技术人员在做，如今基本由当地员工独立完成。

“中国同事教会了我们最专业的打井技术。”身穿红色工作服、戴着白色头盔，现场运营经理穆罕默德显得格外精神。目前，项目共有埃方员工近300人，属地化比例高达96%。每名员工入职后，都会接受系统性培训，随后被分配至井队参与作业。“一旦遇到难点无法解决，中方技术人员会立马跟上，及时解决。”穆罕默德说。

“将不可能变为可能，只有中国企业做到了！”项目业主、阿联酋海湾集团负责人罗斯·格里尔说，项目协议签署前，他们曾与多家公司洽谈合作，但当对方听完工期、出水量等要求后，都连连摇头，认为这些想法“太过天真，根本无法实现”。“然而，我们的目标最终都被实现了。水井出水量比我们预计的还多，中方的工作成果值得称赞。”

“每当看到这样的场景、听到这样的肯定，就觉得一切的付出都很值得。”回忆起在沙漠中施工的艰辛，中方作业经理钟学郎感慨良多。在沙漠里钻井，除了夏日的高温外，最可怕的就是沙尘暴了。大漠里的风沙来得毫无征兆，大家有时正在井架上忙碌，现场突然就黄沙漫天，狂风夹杂着沙粒打在脸上生疼。一天下来，大家往往头发、鼻孔、耳朵、鞋子甚至工服里都积满了沙子。

明亚省省长奥萨马·卡表示，水利灌溉一直是攸关埃及国计民生的关键问题，在沙漠中成功打出水井，为持续推进“百万费丹”土地开垦计划提供了保障，“将让更多荒漠变成良田”。“我们的糖厂即将建成投产。不久的将来，我们的产品将沿着‘一带一路’，摆上中国消费者的餐桌。”班纳充满期待。

（本报开罗2月14日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月15日 03 版）

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