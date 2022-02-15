为世界奉献一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会，离不开强大科技实力的支撑

北京冬奥会不仅是举世瞩目的一场体育盛会，也是观察中国科技创新的一扇窗口。冬奥村中，智能设施让入住者尽享舒适、便利的生活；开幕式上，超高清地面显示系统呈现令人叹为观止的视觉效果；比赛场馆内，“最快的冰”让运动员们感受速度与激情的快乐；山地赛场，分钟级、百米级的精准气象预报为比赛顺利进行提供有力保障……科技感、未来感十足的北京冬奥会，令国际社会印象深刻。国际奥委会主席巴赫指出：“科技的潜力令人惊叹，北京冬奥会在奥运会历史上第一次真正挖掘了这种潜力。”

“科技冬奥”展现中国举世瞩目的创新发展成就。中国高度重视科技创新工作，坚持把创新作为引领发展的第一动力。党的十八大以来，中国科技事业取得历史性成就、发生历史性变革，重大创新成果竞相涌现，一些前沿领域开始进入并跑、领跑阶段，科技实力正在从量的积累迈向质的飞跃，从点的突破迈向系统能力提升。为世界奉献一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会，离不开强大科技实力的支撑。早在2019年考察北京冬奥会筹办工作时，习近平总书记就强调场馆建设要突出“科技、智慧、绿色、节俭”特色，摆在首位的正是科技。

“科技冬奥”彰显中国以改革创新为核心的时代精神。流光溢彩的开幕式视觉盛宴背后，是超大8K超高清地面显示系统、人工智能实时捕捉技术、裸眼3D技术等的汇聚；国家速滑馆能形成最完整、最均匀、最快速的冰，得益于中国拥有自主知识产权的二氧化碳跨临界直冷制冰机组，冰面下长达120多公里的不锈钢管中流动的液态二氧化碳保证冰面温差不超过0.5摄氏度；奥运史上首次实现全部场馆绿色电力全覆盖，离不开创造12项世界第一的张北柔性直流工程……科技不仅为北京冬奥会赋能，有关技术的转化和推广应用，也将为中国和世界的可持续发展赋能。

“科技冬奥”也是创新推动人类进步的缩影。深入思考中国体育发展道路，习近平总书记指出：“同我们国家的强国之路一样，中国冰雪运动也必须走科技创新之路，一方面要坚持自主创新，一方面要积极吸收世界上的先进技术和训练方法。”中国速度滑冰运动员穿着的速滑服，经过500多个小时的风洞测试，能有效降低风阻；中国钢架雪车健儿穿着的高科技战靴，有采用仿生流体力学设计的导流线和科技材料打造的鞋底异形曲面碳板，能为运动员起跑、滑行提供重要支撑……在科技进步的推动下，运动员更快、更高、更强成为可能。

当前，世界百年未有之大变局加速演进，新冠肺炎疫情影响广泛深远，世界经济复苏面临严峻挑战，世界各国更加需要加强科技开放合作，通过科技创新共同探索解决重要全球性问题的途径和方法，共同应对时代挑战，共同促进人类和平与发展的崇高事业。北京冬奥会的成功举办显示，加大科技创新力度，坚持开放合作，人类在时代挑战面前将变得更快、更高、更强，将携手开创更加美好的未来。

《 人民日报 》（ 2022年02月15日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)