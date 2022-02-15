本报记者 崔 佳 邵玉姿 宋豪新 龚 鸣

生活水平提高，环境越来越美……近日，多名长期在中国生活和工作的外国人士，结合个人的观察和体会，向记者讲述了他们眼中中国共产党和政府不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感的故事。

“从市民的脸上和话语中能感受到他们的快乐”

冬日的阳光洒进西南大学的办公室，窗外传来隔壁小学操场上的嬉闹声。西南大学外国语学院俄罗斯语言与俄罗斯文学研究所助理教授奥莉娅，在中国已生活工作12年。在她看来，从学校、医院、图书馆、运动场等设施的建设，到修桥、修路和建设保障性住房等大型民生工程，中国政府致力于改善人民生活的脚步从未停歇。“中国正努力推进乡村振兴，农村生活质量不断提高。包括西南大学在内的很多大学都派教师和专家到农村开展帮扶工作。”奥莉娅感慨说：“在这里生活，常能听到人们说拥有获得感、幸福感、安全感，我对此深有体会。”

奥莉娅讲述了她看到的变化：高铁和民航迅速发展，地铁线路不断延长，公交车配备空调，绿化景观越来越美，城市环境越来越整洁，医疗保健水平不断提高，人民的生活更加安全……这一切都让民众受益。奥莉娅说，西南大学所在的重庆北碚区近两年增加了很多运动休闲场所，特别是新修了滨江步道，嘉陵江边绿树成荫、环境舒适。“从市民的脸上和话语中能感受到他们的快乐，中国民众的笑容透着满满的获得感。”

新冠肺炎疫情防控期间的亲身经历，让奥莉娅对中国政府“人民至上”理念有了更深切感受。“很多医护人员冲在一线，基层公务员和社区干部们高效组织疫情防控、疫苗接种、核酸检测等，志愿者、出租车司机和快递小哥等积极为市民提供服务……这些工作和奉献是无价的，给人一种实实在在的安全感。”奥莉娅表示：“全力呵护人们的安全和健康，体现了中国政府以人民为中心的思想。”

“绿水青山越来越多”

空气优良天数逐年增加、各种污染物排放大幅下降……说起河北唐山近几年的变化，在中国生活4年多的日本友人高桥秀树感触深刻：“唐山的蓝天越来越多，在这场污染防治攻坚战中，我是参与者，更是见证者。”

作为住友建机（唐山）有限公司总经理，高桥秀树为公司引入了环境治理设备和在线管理设备，实现了环境污染物排放100%在线监控。同时，公司积极配合能源升级要求，加快设备更新，完成了第三方购电协议，确保优先利用绿电。

“唐山市政府在环保方面投入了大量人力、物力、财力，大到产业布局调整，小到‘散乱污’治理、洒水净化，极大地改善了居民的生活环境。”4年来，高桥秀树亲身感受到中国的生态环境、居住环境越来越好。

2020年6月至10月，河北省第五届园艺博览会在唐山市开平区花海北区召开。曾经的矿区如今绿树成荫，唐山花海成为唐山及周边居民乐享生活、休闲旅游的新去处。“我身边很多朋友都去参观了，非常漂亮。”高桥秀树说，自己两年前就通过宣传视频得知了唐山花海项目，十分赞赏这一规划。

2020年8月底，位于唐山市中心城区的河钢唐钢生产线全部停产。同年9月初，新厂区正式投产，河钢唐钢退城搬迁计划如期完成。高桥秀树坦言，他获知河钢唐钢即将搬迁时非常吃惊，“没想到不到两年，当地克服了巨大困难实现工厂搬迁，快速高效的行动令人震撼。”高桥秀树说，中国政府以人民健康为先，不断改善居民的居住环境，从长期来看对国家发展非常有利。“‘绿水青山就是金山银山’。现在，中国正在努力加强环境治理，改善生态环境，绿水青山越来越多。”

“人们工作生活更加舒适便利”

两岸绿荫环绕，绿道穿行其间。在成都江安河畔，许多市民正在漫步。来自阿塞拜疆的富兰克带着孩子，刚刚结束慢跑。“几年前，这段河道的气味真不好闻。如今这一片变成了‘花海’，不仅附近的居民常来，好多外地游客也来观光。”富兰克的言谈之中充满喜悦。

2020年6月，中国安能建设第三工程局的施工队伍来到江安河畔，开展实施河道治理惠民工程。住在附近的富兰克曾受邀作为居民代表到施工工地参观。她还记得，在一处作业点，几台机器和一排围挡喷淋系统正在进行降尘处理，旁边还设有净水沉淀池，保障江安河水质不受污染。专家向居民代表详细讲解施工情况和治理思路，现场展示江安河水质改善的效果。“这些设备的除尘净化效果非常明显，工地现场充分考虑到居民的顾虑，将噪声和扬尘控制得很好，这种专业周到的态度让人非常放心。”富兰克感慨道。

回顾一年来的变化，富兰克说：“我们的生活环境一天天变好，居民生活品质也提高了不少。亲身经历这些事情，亲眼看见这些细节，让我感受到，坚持把人民利益放在首位，在中国不是一句口号。”

江安河畔的变化，是当地近年来提升城市公共服务设施、迈向公园城市示范区的缩影。打造开放、亲民的公园体系，创造人人向往的人居环境，满足人民对美好生活的向往。

富兰克告诉记者，她女儿就读的幼儿园建在江滩公园里，北邻桂溪生态公园，东邻锦江公园。据介绍，2018年至2020年，成都市新增群众最关注的中小学、幼儿园601所，解决了许多家庭的后顾之忧。富兰克说，从自然环境到硬件设施，“环境变好了，服务更健全了，人们工作生活更加舒适便利。”

《 人民日报 》（ 2022年02月15日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)