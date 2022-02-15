本报记者 贾平凡

1月31日在芬兰赫尔辛基街头拍摄的舞龙表演。

马蒂·马蒂凯宁摄（新华社发）

1月21日，联合国邮政管理局在纽约发行的中国农历壬寅虎年特别版邮票版张。

新华社发

1月31日，当地小朋友们在阿联酋迪拜世博园内给游客拜年。

李凯祥摄（新华社发）

1月31日，日本东京塔亮起“中国红”，庆祝中国农历新年。

新华社记者 张笑宇摄

1月26日，在法国巴黎，联合国教科文儿童合唱团在“和平·友谊·爱”冬奥新春音乐会录制现场演唱歌曲《和平》。

新华社记者 高 静摄

不知不觉间，中国农历壬寅虎年的日历已翻过了十几页。回望刚刚过去的春节假期，“中国福”贴遍全球，“中国红”映照世界。春节，以其特有的“中国年味”，拉近了中国与世界的距离。

今年，中国年巧遇冬奥会。当纯洁的冰雪盛会与热烈的中国年味迎面相遇，中国奏响了别开生面的“冰与火之歌”，再度向世界展现出中华文化的独特魅力。“国际范儿”越来越足的中国春节，不仅向世界传递了温暖和祝福，也向全球发出诚挚邀约：一起向未来！

中国红：点亮全球祝福

意大利都灵的安托内利尖塔、阿联酋迪拜的哈利法塔、伊朗德黑兰的自由塔、日本的东京塔……近日，为庆祝中国农历新年，世界多地标志性建筑相继点亮“中国红”。此外，在全球范围内，红“福”字、红灯笼、春联、剪纸、中国结等的春节元素随处可见。《澳大利亚人报》网站报道称，中国新年已“成为一项国际性庆祝活动”。

今年，春节加冬奥，可谓双喜临门、好事成双。据塔斯社报道，中国人喜迎农历虎年。春节假期从1月31日持续至2月6日。今年中国人还有一项特殊的假期安排——观看万众瞩目的北京冬奥会。

虽然疫情阴霾仍未散去，但世界各地举办了一系列丰富多彩的庆祝活动，营造出热闹喜庆的春节氛围。

在巴西累西腓，“庆新春、迎冬奥”灯光秀将老虎和冬奥等元素投影上墙，炫彩灵动，引人驻足；在英国伦敦，新年彩灯和舞龙表演，将特拉法加广场装点得有声有色、年味十足；在美国纽约，农历新年大游行在法拉盛闪亮登场，超过60个团体、15辆花车和千余人组成各行各业游行方阵，吸引大量当地民众冒着严寒热情参与；在泰国曼谷，“点亮耀华力”春节灯光展在曼谷唐人街盛大开幕，近千盏灯笼照亮街道，各个商铺张灯结彩，选购唐装、春联和吉祥物件的人络绎不绝；在西班牙马德里，除了文艺演出、中国菜烹饪比赛和博览会等一系列线上活动，“2022虎年西中春节公路跑”也在卡斯特利亚纳大道火热开赛，成千上万人身穿象征中国传统的红色服装参赛……

“虎虎生威的中国年为变动不居的世界增添了更多确定性。”北京大学文化资源研究中心主任张颐武对本报表示，这两年，世纪疫情叠加百年变局，国际关系的不确定性仍在加剧。中国如期举办冬奥会，积极应对全球经济挑战，为全球战胜疫情和复苏经济注入信心和希望。

“今年春节意义独特。”中国社会科学院民族学与人类学研究所研究员曾少聪对本报表示，一是中国将在今年召开中共二十大，政治意义重大；二是春节恰逢冬奥会，吸引全球目光聚焦北京，成为展现中国形象与构建人类命运共同体的重要平台；三是新冠肺炎疫情还在世界蔓延，中国在虎年的良好开局，极大提振了全球共同战胜疫情的信心。

中国年：凭借魅力“圈粉”

中国年，吸引全球目光。今年，外媒对中国欢度虎年春节的观察细致入微。

塔斯社报道称，春节期间，老虎形象的装饰在北京街道上随处可见，城市的商业中心也摆放了许多老虎雕塑。北京的几家购物中心也都“换上了虎装”——为外墙刷上了黑色和红色的条纹。此外，越来越多的小朋友打扮成小老虎的样子；带有老虎特征的防护口罩很流行。不论是在北京街头巨大的雕塑群还是在街边摊位和商店出售的主题纪念品中，人们总能在冬奥会和冬残奥会吉祥物——“冰墩墩”“雪容融”的身旁看见一只“老虎”。

美国太空网的报道关注到，2月4日北京冬奥会开幕当天，远在约3.2亿公里外的中国“天问一号”探测器传回与北京冬奥会和冬残奥会会徽的自拍视频，庆祝冬奥会开幕。中国航天员乘组用中国传统的剪纸、春联、红灯笼等装饰了空间站核心舱，成为首批在太空庆祝农历新年的中国人。

“今年壬寅虎年深得世界喜爱，并不令人感到意外。”曾少聪分析，虎是极具文化魅力的生肖。在中国传统文化中，虎是威猛、力量的象征，也是吉祥的象征。世界需要虎虎生威的力量。其次，改革开放以来，随着综合国力不断提升，中国逐渐走近世界舞台中央，与世界的联系越来越密切，春节也随之引起国际社会广泛关注。另外，海外华侨华人是春节文化的重要传播者。近年来，海外华侨华人举办春节活动的规模也越来越大，吸引了更多外国民众参与其中。

张颐武认为，中国综合国力不断增强，为中华文化在海外传播提供强大支撑；6000万华侨华人分布世界各地，为传播春节文化做出突出贡献；对北半球地区而言，春天到来的时间节点相近，都有万象更新、万物复苏的美好寓意，大家期盼春天的心情是共通的；过春节在东亚地区早已是历史传统，而贴春联、吃饺子等春节文化习俗，极具包容性和多样性，非常便于在世界各国落地生根。

春节期间，中国旺盛的消费力也引发外媒关注。英国路透社报道称，今年春节，局部散发疫情让中国民众对防疫仍不敢掉以轻心，减少了去饭店就餐。许多中国人尤其是生活在城市里的年轻人，选择购买饭店或超市已经做好的预制菜，带回家加热几分钟，作为年夜饭。超市和饭店纷纷推出预制菜，满足火爆的市场需求，东坡肘子、佛跳墙等复杂难做的中国传统菜肴尤受欢迎。

法国国际广播电台的报道援引中国文化和旅游部的数据说，今年春节假期前三天，中国国内旅游出游合计1.37亿人次，按可比口径恢复到了疫情前2019年春节假日同期的约71.5%，实现旅游收入约1678亿元人民币。北京冬奥会的举办带动了中国民众参与冰雪运动的热情，春节假期前3天的滑雪门票订单同比增长了33%。近程游、乡村游、冰雪游以及都市休闲、走亲访友等旅游需求逐步释放，历史文化街区、旅游休闲街区和主要城市文化场所的客流量也有所增加。

中国风：牵线民心相通

为庆祝2022中国农历虎年，春节前夕，联合国邮政管理局推出两款中国虎年新品：《中国农历虎年》邮票版张和“世界语言”邮票主题丝巾。联合国邮政管理局2010年在上海世博会期间开始发行生肖邮票，第一轮于牛年（2021年）结束，第二轮“中国农历新年”系列从壬寅虎年开始。

此外，英国皇家铸币厂制作了超大虎年纪念币，作为生肖系列的一部分。成品展示了一只跃起的老虎，旁边有一个汉字，在老虎的额头上还可以看到另一个汉字“王”。这枚硬币有一个小盘子那么大，重达8公斤，因为数字“8”是中国文化中的幸运数字。皇家铸币厂的克莱尔·麦克伦南说：“皇家铸币厂于2014年发布了生肖系列，将数百年的英国工艺与中国传统相结合。”

英国《金融时报》刊文称，中国农历新年不仅是有着中国血统人们的标志，也成为世界各地中国城的文化盛事，成为任何国籍的人出门吃中餐或尝试中餐食谱的理由。

“春节是源于中国的重要传统佳节，包含丰富的文化层次：在物质层面上，春节有饺子、汤圆和年糕等特色美食；在精神层面上，敬神和祭祖是必不可少的环节；在文化习俗上，贴春联、舞龙舞狮、逛庙会等活动，趣味性很强；在行为层面上，阖家团圆和走亲访友，拉近了亲人和邻里的距离。”曾少聪说，春节文化在国际社会已广泛传播。海外唐人街举办的春节活动，也有不少外国朋友乐在其中。这是春节文化促进中外民心相通的最好例证。

埃及苏伊士运河大学语言学院院长、孔子学院外方院长拉杰卜表示，对中国来说，今年是一个双喜临门的年份，欢度春节，迎接冬奥。中国的喜事让全球各地的人们感到喜庆和振奋。他说，春节是中国人一年一度最大的传统节日，也是刺激消费、拉动经济增长的重要契机，中国经济的进一步发展，无疑将提升全球经济增速，给世界注入正能量。

(责编：白宇、赵欣悦)