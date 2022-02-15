本报记者 邱海峰

日前，上海虹桥品汇内，市民在RCEP成员国商品专区选购进口商品。

王 初摄（人民图片）

近来，江西省宜春市积极组织开行东盟专列，助力广大企业抢抓RCEP新机遇。日前，满载着调味品、竹制品的“宜春-宁波-东盟”专列从宜春西站驶出。

周 亮摄（人民图片）

宋 博制图（新华社发）

最近，全国多地亮出《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效以来外贸成绩单：上海关区首月实现优惠贸易项下进出口货值超20亿元，河南1.6亿元出口货物享关税减免，大连海关签发RCEP原产地证书1307份、进出口货物享惠货值达4.7亿元……自1月1日生效，“RCEP红利”成为热词。

相关人士指出，RCEP生效，恰如建成了一座连接国内国际双循环的大桥，带来长远的市场机遇。这样的机遇有助于进一步稳定中国外贸外资基本盘，也将给区域合作提供新动力，为世界分享中国发展机遇搭建新平台。

对贸易促进效应明显

“RCEP生效后，我们生产的无纺布产品出口日本的成本大幅降低，日本进口税率从生效前的4.3%直接降为零。”聊起RCEP带来的变化，湖北金龙非织造布有限公司关务部经理孙营伟算了一笔账：RCEP生效第一个月，武汉海关共为公司签发RCEP原产地证书74份，公司享受55万元的关税优惠，预计今年全年可以减免关税356万元。

“RCEP是全球最大的自由贸易协定。我们很高兴看到，企业热切期盼并正在积极分享RCEP市场开放红利。”商务部国际经贸关系司司长余本林表示，从出口来看，RCEP有利于扩大我国优势产品的出口。我国与RCEP成员国贸易额占我贸易总额1/3左右，这些成员国均是我国重要的经贸伙伴。中日两国首次达成自贸安排，双方在机械装备、电子信息、化工、轻工纺织等多个领域相互大幅降低关税，特别是今年我国对日本出口57%的税号产品实现零关税，对贸易的促进效应明显。

进口方面，各大企业也在抢抓机遇。2月1日，RCEP对韩国生效实施。当天，江苏省迎来首票RCEP项下自韩国进口货物：爱尔集新能源（南京）有限公司进口货值12.78万美元的电池原料，享受比最惠国税率低1个点的协定税率。

“我们公司主要从事新能源电池的研发和生产，RCEP对韩国生效实施后，公司自RCEP项下进口的货物将享受更多优惠，预计今年全年可以享受关税减免400万元以上。”爱尔集公司副总经理申东焕介绍，随着协定实施，公司进口的各类产品适用的协定税率还将逐年下降，未来将节省更多税款。RCEP生效5年后，预计公司享受的关税减免总值将超过1000万元。

根据南京海关发布的数据，1月份，江苏省共进口RCEP项下货物25票，货值1.21亿元，享受关税优惠242.81万元；南京海关为全省企业签发RCEP原产地证书共4134份，证书金额16.7亿元，预计货物可享受进口国关税优惠1670.5万元；审核认定经核准出口商22家，其中3家出具RCEP原产地声明6份，货值总计109.76万元，预计货物可在进口国凭声明享受关税优惠1.09万元。

从全国范围来看，海关总署日前发布的数据显示，自1月1日RCEP生效以来，截至1月25日，我国出口企业申领原产地证书和开具原产地声明共24695份，货值92.5亿元，主要商品为化工品、黄酒、鞋靴等。267票RCEP项下进口货物顺利通关，货值4.6亿元，主要享惠商品为化工品、润滑油等。

30条举措助企业抓机遇

RCEP生效一个多月来，红利加快释放，接下来如何更好把握RCEP带来的机遇？余本林介绍，商务部在调研中发现，地方和企业对抢抓RCEP机遇期待很高、积极性很强，但在对接RCEP协定和利用协定优惠政策时面临一些困惑和问题，希望有关部门能够及时加强指导。为此，日前商务部会同国家发展改革委等6部门共同印发《关于高质量实施<区域全面经济伙伴关系协定>（RCEP）的指导意见》（简称《意见》）。

围绕RCEP货物贸易、服务贸易、投资、原产地规则、知识产权、电子商务等领域的开放承诺与规则，这份《意见》共提出30条举措，为地方、产业和企业适应区域市场更加开放的环境、更加充分的竞争提供引导。

RCEP生效后，不少企业积极申请RCEP项下优惠原产地证书，获得了真金白银的关税优惠。为确保优惠原产地规则产生实效，《意见》提出了具体举措。余本林表示，企业应充分认识RCEP原产地区域累积规则的商业价值，用好RCEP原产享惠门槛更低的优势，积极扩大中间产品生产规模，吸引更多有竞争力的投资者开展合作，积极参与本地区产业链供应链的重构，将企业生产和服务推向价值链高端，并注意培养熟悉证书申领、自主声明、经核准出口商认证等业务的专业人员。

RCEP生效将为制造业发展带来重大机遇。工信部运行监测协调局局长罗俊杰介绍，RCEP将有90%以上的货物贸易最终实现零关税，其中工业品占到货物贸易税目的82%左右和贸易额的90%以上。工信部将支持企业充分利用RCEP关税减让承诺和原产地累积规则，扩大纺织、轻工、电子信息、汽车及零部件、机械装备等优势产品出口，开拓新市场空间。还将支持企业与RCEP成员国企业开展国际先进产业水平对标，加大技术改造升级投入。鼓励企业强化与RCEP成员国企业生产分工合作，优化生产体系，构建相互促进、互利共赢的产业链供应链。

为帮助企业解决享惠受阻问题，《意见》特别提出海关要实施经核准出口商制度，指导企业用足用好原产地声明。海关总署关税司副司长邸杰表示，目前《经核准出口商管理办法》已实施，经核准出口商可以自行出具原产地声明，无需申领原产地证书，为企业出口提供便利。截至1月25日，已认定经核准出口商107家，自主出具原产地声明306份，货值1.3亿元。

青岛海关关税处处长毕海军提醒，我国与东盟、韩国、新西兰等RCEP成员方在RCEP之外还签署生效了其他自贸协定和优惠贸易安排，某一个具体商品往往可以适用多个协定税率，建议企业做好自贸协定原产地降税比对，选择合适的自贸协定办理证书享惠。“我们将为进出口企业提供不同自贸协定项下的享惠方案设计，确保企业最大限度享受RCEP及其他自贸协定政策红利。”毕海军说。

已对11个国家正式生效

分享RCEP红利，越来越多成员国加入。截至目前，RCEP已对文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南、中国、日本、新西兰、澳大利亚、韩国等11国正式生效，其余成员国将在完成国内批准程序后陆续生效实施。

“日本企业对RCEP的关注度很高。RCEP生效后，日本企业对华出口，如汽车、食品、农产品、消费品等将享受更多红利。”日本贸易振兴机构上海代表处首席代表水田贤治表示，进口关税降低带来个人消费需求提升，出口贸易增长推动企业经济活跃度增加，两者叠加能更好刺激日本国内经济的增长。据日本政府估算，RCEP最终有望使日本91.5%的工业品获得免税，国内生产总值提高2.7%，带来的经济效益超过日本迄今签署的其他贸易协定。

以日本清酒进入中国市场为例，随着RCEP生效，其关税税率将由此前的40%降至首年的38.1%，并将在20年内逐步降为零关税。日本三井之寿酿酒厂董事井上宰继称“这是一个好消息”。井上宰继表示，日本清酒在中国市场很受欢迎，进口量逐年增加。但RCEP生效前，关税等因素导致日本清酒在中国市场价格较高，生效后关税逐步下调，进入中国市场的价格将会降低，希望未来销路能越来越好。

在东盟，马来西亚国际贸易和工业部日前发布公告称，马来西亚已向东盟秘书处提交对RCEP的核准书。3月18日起，RCEP将对马来西亚生效。对此，马来西亚贸工部预计，马来西亚将成为在出口方面从RCEP获益最多的东盟成员，包括电子商务在内的服务提供商也将得以拓展更广阔的市场。

此外，柬埔寨商业部预计，柬埔寨的农产品、工业品等将享受特惠关税待遇。RCEP可推动柬GDP增长约2个百分点，出口和投资分别增长7.3%和23.4%。泰国商业部数据显示，RCEP生效后成员国将对3万多项泰国产品免除关税，其中2万多项产品可以立即享受零关税待遇，有利于泰国出口贸易发展。根据菲律宾贸易与工业部数据，2020年，菲律宾出口额的51%、进口额的68%和外国直接投资的58%涉及RCEP成员国。加入RCEP后，该国水果、海产品、服装、纸业对中国、日本、韩国等东亚国家的出口将明显受益。

对全球经济而言，RCEP红利同样值得关注。目前RCEP成员国经济体量、贸易总额全球占比约30%。汇丰银行经济学家预测，到2030年，RCEP经济圈的经济体量全球占比将提高至50%。联合国贸发会议报告认为，RCEP经济圈凭借规模和活力“成为全球贸易新的重心”，面对新冠肺炎疫情冲击，RCEP有助于增强全球贸易韧性。

(责编：白宇、赵欣悦)