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乌克兰与白俄罗斯将互派武官观摩对方演习

2022年02月15日00:19 | 来源：新华网
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　　新华社基辅2月14日电（记者李东旭）乌克兰国防部长列兹尼科夫14日与白俄罗斯国防部长赫列宁通电话，双方同意互派武官观摩对方演习。

　　乌克兰国防部网站14日发布声明说，此次通话旨在恢复对话、降低风险水平、确保地区安全。双方讨论了在两国边境军演期间采取建立互信和增加军事透明度的措施，以排除突发情况，并相互通报紧急情况。

　　声明说，为增强互信，白俄罗斯将派遣武官观摩乌克兰方面举行的“暴风雪-2022”演习，乌克兰将派武官观摩在白俄罗斯举行的演习。

　　据俄罗斯国防部通报，俄罗斯和白俄罗斯军队10日至20日在白俄罗斯多个军事训练场举行“联盟决心-2022”联合军演。

　　列兹尼科夫此前表示，乌克兰军队同期在该国多个军事训练场举行“暴风雪-2022”演习。

　　近期，俄罗斯同乌克兰关系持续紧张，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和装备。美国、乌克兰和北约称俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。（参与记者：鲁金博）

(责编：白宇、赵欣悦)

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