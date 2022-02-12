人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中国驻美大使秦刚：合作共赢是人心所向

2022年02月12日10:30 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网华盛顿2月11日电 （记者李志伟）2月10日，中国驻美大使秦刚向美亚学会线上春节招待会致贺信。井泉公使与会并宣读秦刚贺信。

秦刚在贺信中对美亚学会长期以来致力于推动美国与包括中国在内的亚洲各国对话交流表示高度赞赏。秦刚表示，春节是中国人一年里最重要的节日，并已成为包括美国在内的各国人民的共同佳节。希望美国不论是官员、议员，还是普通民众，在欢度春节中，更多感受历史悠久、灿烂辉煌的中华文化，了解走向民族复兴的中国日新月异的发展成就，支持中美友好与合作共赢的宏大事业。

秦刚表示，不同文明应该相互沟通学习、交流互鉴，这样我们的世界才会更加美好。一个健康稳定的中美关系符合中美两国乃至世界各国的共同利益。中美相互尊重、和平共处、合作共赢是人心所向。

秦刚表示，现在北京冬奥会正在如火如荼进行之中。“更高、更快、更强——更团结”的奥林匹克精神正在北京绽放。希望大家一起关注奥运，一起为各国运动员加油、点赞，并像北京冬奥会主题口号所说的那样，“一起向未来”。

美政府高官、国会议员及亚太国家驻美使节出席活动并致辞。

(责编：王禹蘅、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部