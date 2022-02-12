人民网华盛顿2月11日电 （记者李志伟）2月10日，中国驻美大使秦刚向美亚学会线上春节招待会致贺信。井泉公使与会并宣读秦刚贺信。

秦刚在贺信中对美亚学会长期以来致力于推动美国与包括中国在内的亚洲各国对话交流表示高度赞赏。秦刚表示，春节是中国人一年里最重要的节日，并已成为包括美国在内的各国人民的共同佳节。希望美国不论是官员、议员，还是普通民众，在欢度春节中，更多感受历史悠久、灿烂辉煌的中华文化，了解走向民族复兴的中国日新月异的发展成就，支持中美友好与合作共赢的宏大事业。

秦刚表示，不同文明应该相互沟通学习、交流互鉴，这样我们的世界才会更加美好。一个健康稳定的中美关系符合中美两国乃至世界各国的共同利益。中美相互尊重、和平共处、合作共赢是人心所向。

秦刚表示，现在北京冬奥会正在如火如荼进行之中。“更高、更快、更强——更团结”的奥林匹克精神正在北京绽放。希望大家一起关注奥运，一起为各国运动员加油、点赞，并像北京冬奥会主题口号所说的那样，“一起向未来”。

美政府高官、国会议员及亚太国家驻美使节出席活动并致辞。

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