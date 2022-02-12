2022年冬季奥运会正在中国北京举行。北京冬奥组委制定了一份包含世界各地美食的678道特色菜品的菜单，在北京、延庆、张家口的三个冬奥村供应。

据北京冬奥组委介绍，冬奥会期间，冬奥村的餐厅设置了多个国际美食餐台，以满足参赛运动员的口味和需求。这些餐台包括世界餐台、亚洲餐台、中餐餐台、清真餐台、披萨与意大利面餐台、面包和甜品台、鲜果台等。其中的中国特色美食包括浙江名菜西湖牛肉羹、川菜代表宫保鸡丁、鲁菜四喜丸子、粤菜虾饺等。此外，由于冬奥会恰逢中国传统节日春节，菜单上还有很多以春节为主题的特色美食。

2008年北京奥运会期间，北京烤鸭是最受运动员欢迎的菜品之一，平均每天可吃掉700只左右。预计北京烤鸭将继续成为北京冬奥会期间最受欢迎的菜品和中国美食文化的代表。

——据墨西哥《金融家报》网站2月9日报道

随着北京冬奥会开幕，一场智能比赛也拉开帷幕。在北京的五棵松体育中心，几个机器人在场馆中自如穿行，并在地板上喷洒消毒剂。每个机器人都能在一分钟内完成36平方米的消毒任务。有一种机器人能利用紫外线对密闭区域进行消毒。还有的机器人能走到没戴口罩的人身边，提醒他们戴上口罩。

观赛期间来杯“智能”咖啡也不失为一件美事。冬奥会场馆中配备了咖啡机器人。它们可以用咖啡机来制作咖啡，动作完全不逊于专业咖啡师。为了尽可能地减少人员接触，在五棵松体育中心，包括食品在内的各种包裹都可以由物流机器人来配送。

在冬奥会主媒体中心，记者们已经率先体验了由机器人准备和分发的食物。此举旨在保持安全社交距离，尽可能避免病毒传播。机器人“大厨”能够娴熟地烹制各式美食。机器人还能将食物送到餐桌上供人享用。

——据阿根廷布宜诺斯艾利斯经济新闻网2月7日报道

冰墩墩——2022年北京冬奥会官方吉祥物，已经成为冬奥会粉丝们的最爱。冰墩墩出现在冬奥会场馆的各个角落，引发人们热烈的欢呼声，从在看台上跳舞到出现在标牌上，抑或在观众挥舞的旗帜上和奥运选手手中。当奥运会选手赢得奖牌时，他们还会被授予金色版冰墩墩。

冰墩墩将大熊猫形象与富有超能量的冰晶外壳相结合，头部外壳造型取自冰雪运动头盔，装饰彩色光环，整体形象酷似航天员。根据奥运会官方网站信息，“冰”象征着纯洁和力量，“墩墩”意为健壮、活泼，也代表孩子。

“活泼、好玩、有趣、机智，充满正能量。”国际奥委会奥运会部主任克里斯托夫·杜比以一系列形容词表达了其对冰墩墩的喜爱。他说：“冰墩墩必须是我的收藏品，也将是全世界所有孩子都要拥有的收藏品。”

——据美国有线电视新闻网2月7日报道

（本报记者高乔整理）

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