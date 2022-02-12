北京冬奥会既是一场全球体育盛会，也是一次重大主场外交活动。

从1月25日会见国际奥委会主席巴赫，到2月4日晚出席北京冬奥会开幕式、5日中午举行欢迎宴会，再到2月4日至6日连续3天19场双边会谈会见，中国国家主席习近平密集的外事日程表上，既有新伙伴，也有老朋友。在新春佳节之时，中外宾朋相聚北京，执手赴约，谈笑晏晏，为中国主场外交奏响了一曲明快欢畅的“春节序曲”。

北京的冬奥之约、中国的新春之会，高朋满座，举世瞩目。从冰雪竞技犹酣的奥运比赛现场，到运筹帷幄的大国外交舞台，中国向世界尽显宾至如归的亲和力、务实合作的行动力和团结进步的号召力。

宾至如归，展现中国充满人情味的待客之道。为了让出席北京冬奥会开幕式的国际贵宾在华度过一段美好时光，中国在细节上做足了功夫。2月5日，在人民大会堂金色大厅举行的欢迎宴会上，每一位国际贵宾都戴着由中方特别定制的口罩，上面印着各自国家的国旗或国际组织的旗帜。小小的口罩，饱含礼仪之邦极大的尊重。不仅如此，为了让国际贵宾沉浸式体验中国年味，人民大会堂以一场精华版的新春“庙会”欢迎八方来客。在“非物质文化遗产廊道”，年画、春联、剪纸、风筝、面塑等中国传统技艺逐一亮相。为福字加上最后一点、为剪纸完成最后一剪、为脸谱画成最后一笔，伴随着民乐合奏的背景音乐，国际贵宾们在“庙会”中逛得不亦乐乎。摩纳哥元首阿尔贝二世亲王要为双胞胎孩子带回亲手参与制作的一对“冰墩墩”面塑的故事，已成佳话。

务实合作，彰显中国力促互利共赢的真诚意愿。国际政要克服疫情影响远道而来，既是应“冬奥之约”，也是为合作大计。从抗疫合作到疫后经济复苏，习近平主席和每一位国际政要会谈的内容都很具体且有针对性。其中，疫苗支持、高质量共建“一带一路”和绿色发展成为双边会见的高频词。以诚待人者，人亦诚而应。会见现场，合作文件、联合声明、合作规划陆续发布，许多酝酿已久的标志性大项目达成共识或得到推进。冬奥中国年，中国的主场外交舞台成为中外务实合作的重要平台。

团结进步，诠释中国践行人类命运共同体的大国担当。从2008年的“同一个世界、同一个梦想”到2022年的“一起向未来”，中国积极参与奥林匹克运动，坚持不懈弘扬奥林匹克精神，是奥林匹克理想的坚定追求者、行动派。在欢迎宴会上的致辞中，习近平主席集中阐释奥林匹克运动的初心、精神和宗旨的时代意义，分别聚焦于“和平”“团结”“进步”。在会见巴赫和联合国秘书长古特雷斯时，习近平主席更是两次以“舟”作喻：“世界各国与其在190多条小船上，不如同在一条大船上，共同拥有更美好未来”，“共同坐上新时代的‘诺亚方舟’，人类才会有更加美好的明天”。古特雷斯说，当前，世界需要一届成功的冬奥会，向世人发出明确信息，即任何国家、民族、宗教的人民都可以超越分歧，实现团结与合作。

微火成炬，聚沙成塔。在克服重重困难和阻力的冬奥大聚会上，中国向世界传递的善意绵长、诚意深厚。回想冬奥会开幕式上，奥运五环之下，镌刻着所有代表团名字的“小雪花”共同构成闪耀的“大雪花”，这或许正是中国构建人类命运共同体理念的最形象写照。

（作者为本报评论员）

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