新华社渥太华2月11日电（记者林威）加拿大首都渥太华所在的安大略省政府11日宣布，由于卡车司机抗议示威活动在该省蔓延，对经济造成重大影响，全省即日进入紧急状态。

安大略省长道格·福特11日在新闻发布会上表示，为应对卡车司机抗议示威活动给渥太华和温莎市造成的持续封锁，政府将采取法律措施，明确规定在重要基础设施沿线阻碍车辆交通的行为为非法，违者将被处以最高10万加元（约合7.9万美元）的罚款，并面临最长一年的监禁。同时，政府将采取措施保护国际过境点、主要公路、机场、港口、桥梁和铁路等。

据报道，持续多日的卡车司机抗议示威活动正在安大略省乃至加拿大全国蔓延。预计近期将有更多抗议示威活动在多伦多等大城市进行。

1月15日，加拿大政府宣布一项新抗疫规定，要求来往加拿大和美国的卡车司机在入境加拿大时出示新冠疫苗接种证明。加美两国部分卡车司机立即表示强烈抗议，随后组成车队向渥太华“进军”并于1月29日进入渥太华。2月6日，渥太华市长吉姆·沃森宣布，由于抗议示威活动对市民安全构成严重威胁，全市进入紧急状态。

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