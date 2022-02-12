新华社莫斯科2月11日电（记者华迪）俄罗斯国防部长绍伊古11日在首都莫斯科与到访的英国国防大臣华莱士举行会谈，双方就欧洲当前军事政治局势和两国军事合作等问题进行了讨论。

据俄国防部网站11日发布的消息，绍伊古表示，欧洲军事政治局势正变得越来越紧张，希望西方国家为缓解欧洲紧张局势作出贡献，停止向乌克兰提供武器。绍伊古对英国派特种部队到乌克兰提出质疑，并对西方国家在阿富汗留下的武器可能被恐怖分子利用表示关切。

谈到美国和北约此前对俄罗斯提出的安全保障建议的回复，绍伊古表示，俄罗斯将会在近期做出回应。

华莱士表示，愿就乌克兰、阿富汗、反恐以及其他共同关心的问题与俄方进行讨论，以缓解紧张局势。希望英俄双方共同努力，通过外交和其他建立信任的措施，推进解决双边问题。

另据俄罗斯媒体报道，双方在会谈中还强调了两国在军事领域保持联系的重要性，以预防和减少军事活动中发生意外冲突的风险，并就两国国防部间继续接触达成谅解。

2021年12月，俄外交部就与美国和其他西方国家开展安全保障对话发表声明，要求美国、北约就排除北约进一步东扩的可能提供法律保障。今年1月10日至13日，俄分别与美国、北约就安全保障建议开展对话，但未取得实质性成果。1月26日，美国和北约分别向俄方递交关于安全保障建议的书面答复。

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