本报2月11日电 （记者李强）联合国工业发展组织（工发组织）新任总干事米勒9日在会见中国常驻维也纳联合国代表、特命全权大使王群时说，工发组织积极支持全球发展倡议。

米勒说，中国是工发组织极其重要的成员国，中国的发展经验值得在工发组织中充分分享。我曾多次访问中国，亲眼看到中国在过去40年中发生的巨大变化，尤其是中国成功实现了7亿多贫困人口的脱贫，并通过工业化进程创造了大量就业岗位，实实在在地提高了中国人民的生活水平。这些经验都值得工发组织成员国尤其是广大发展中国家学习。

米勒说，习近平主席提出的全球发展倡议，与工发组织促进成员国包容和可持续工业发展的目标高度契合。工发组织愿予以明确支持，并愿与中国就此深化合作。

王群表示，中国是工发组织最大会费国，也是提供自愿捐款最多的发展中国家。长期以来，中国与工发组织保持很好的合作。接下来，中方愿与工发组织就推动落实全球发展倡议开展全方位合作。

《 人民日报 》（ 2022年02月12日 03 版）

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