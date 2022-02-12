本报记者 于 洋

春节期间，位于波兰东部边境的马拉舍维奇火车站格外忙碌。场站中央，满眼是标有“中欧班列”字样的集装箱；场站周围，上百家物流公司的货运车辆络绎不绝，穿梭往来于场站和仓库之间。来自中国的电子产品、衣服鞋帽、防疫物资，以及灯笼、窗花等中国年货，将从这里转运至欧洲其他城市；来自波兰的乳制品、捷克的啤酒、西班牙的火腿等，也将在这里转车运往中国，走上中国消费者的餐桌。

新年伊始，中欧班列捷报频传。临近春节，湖北省武汉市连续开出三趟“年货专列”，竭力保障春节期间欧洲华侨华人的年货供应；1月18日，福建省泉州市开通首趟中欧班列，列车一路向北，经由满洲里口岸出境，驶往俄罗斯莫斯科；1月24日，江苏省苏州市至意大利米兰的中欧班列首发，列车满载苏州企业生产的汽车配件、厨具等货物；1月25日，中欧班列“泸州号”首发成功，长江、莱茵河跨过万里“牵手”……

疫情防控期间，中欧班列开出加速度，开辟了一条全天候、大运量、绿色低碳的陆上运输新通道，成为沿线国家和地区互利共赢的纽带。今年春节期间，来自哈萨克斯坦的面粉专列、来自欧洲的特产专列等陆续抵达中国，为春节期间的中国消费市场增添了许多异国风味。

作为欧盟乳制品大国，波兰近年来一直在积极开拓中国市场。波兰沃维奇乳制品集团出口部门经理西蒙·马科希说：“波兰乳制品对中国出口额连年增加，中欧班列发挥了重要作用。中欧班列不仅缩短了乳制品的运输时间，也为众多中小型中东欧企业进入中国市场提供了很多帮助。我们期望今年能够在中国取得更好的销售成绩。”

中国国家铁路集团有限公司公布的数据显示，2021年中欧班列开行1.5万列、发送146万标箱，同比分别增长22%、29%。目前，中欧班列已通达欧洲23个国家的180座城市，有超过70条运行线路，运输货品达5万余种。中欧班列铺画的不仅是一条交通线，也是一张贯通亚欧的物流网，已成为稳定全球产业链供应链的重要力量。

（本报华沙2月11日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月12日 03 版）

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