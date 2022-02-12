本报记者 黄培昭

不久前，中国和摩洛哥两国政府签署关于共同推进“一带一路”建设的合作规划。“新年伊始，喜事临门！”摩洛哥前经济与财政大臣、第十二届“中华图书特殊贡献奖”获得者法塔拉·瓦拉卢接受本报记者采访时表示，摩洛哥是北非地区首个与中国签署共建“一带一路”合作规划的国家，他由衷地感到高兴和自豪，“在共建‘一带一路’框架下，摩中两国将把双方务实合作推向更高层次和更宽领域，更好造福两国和地区人民”。

瓦拉卢多年来一直关注中国发展、研究中国发展经验，曾出版多本介绍中国及非中交往的著作，在非洲和中东地区相关研究领域具有广泛影响。瓦拉卢说，摩洛哥是最早同新中国建交的非洲和阿拉伯国家之一。多年来，摩洛哥高度重视同中国的友好合作关系，中国取得的巨大发展成就对摩洛哥具有重要借鉴意义。

“共建‘一带一路’将为摩中两国和地区人民带来更多实实在在的利益。”瓦拉卢说，共建“一带一路”倡议与摩洛哥“经济起飞计划”“工业发展战略”等高度契合，可以实现良好协调对接。2017年11月，摩中两国签署关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录，摩洛哥正式加入“一带一路”朋友圈。近年来，越来越多中国企业来到摩洛哥，为摩经济社会发展作出了巨大贡献。

瓦拉卢认为，中国快速发展，为广大发展中国家树立了榜样，中国提出共建“一带一路”倡议，为各国共同发展创造了广阔机遇。两国关于共同推进“一带一路”建设的合作规划的签署，明确了双方共建“一带一路”的合作原则、协调机制、重点任务等，有利于深化两国在基础设施、经贸投资等领域务实合作，推动高质量共建“一带一路”在西亚北非地区走深走实。

在瓦拉卢看来，共建“一带一路”体现中国持续扩大开放、与世界合作共赢的理念，推动落实了一系列惠民利民工程。“与中国深化合作，将为非洲和阿拉伯国家的发展开辟更广阔空间，是我们实现多元化发展的真正机遇。”瓦拉卢说，共建“一带一路”符合非洲和阿拉伯国家的根本利益，是推动经济全球化、践行多边主义的重要平台。

“我们期待通过高质量共建‘一带一路’，使摩洛哥成为北非地区对华经贸合作的重要门户。”瓦拉卢说，“摩洛哥愿在共建‘一带一路’和中非合作论坛框架下不断密切同中国在各领域的合作，秉持共商共建共享理念，携手实现共同发展和繁荣。”

（本报开罗2月11日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月12日 03 版）

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