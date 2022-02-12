奉献一届简约、安全、精彩的奥运盛会，是中国对世界的庄严承诺。北京冬奥会开幕以来，中国绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念，高效、安全的赛会服务，对现代科技的积极应用，赢得广泛赞誉。国际人士纷纷表示，北京冬奥会书写了国际体育史上的新篇章，让世界看到了中国阳光、富强、开放的良好形象，中国为奥林匹克运动和推动构建人类命运共同体作出了重要贡献。

绿色办奥理念亮点突出

比利时荷兰语新闻网站“中国广场”联合主编琼克希尔认为，北京冬奥会绿色、可持续发展的理念值得称道，这为以后的奥运会树立了标杆，也为中国冰雪运动发展奠定了良好基础。

美国新墨西哥州立大学历史学教授肯尼思·哈蒙德表示，中国在发展道路上大步向前，已经成为全球应对气候变化的积极引领者。北京冬奥会是对中国绿色发展理念的生动实践。通过举办北京冬奥会，中国展现了实现碳中和目标的决心，这对世界来说是非常积极的信号。

国际雪橇联合会主席埃纳斯·弗格力斯点赞中国绿色办奥、节俭办奥的举措。他认为，“水立方”变身“冰立方”，北京赛区唯一雪上项目比赛场地落户首钢园区等，都令人印象深刻。

巴西里约热内卢州立大学教授埃利亚斯·雅布尔说，北京冬奥会努力实现碳中和，充分体现了中国的绿色发展理念。北京冬奥会首次实现所有场馆“绿电”全覆盖，2008年北京夏季奥运会场馆转变为冬奥会场馆、200余辆氢能客车投入使用……中国利用能源、交通、5G等领域的新技术，将绿色技术与体育运动相结合，为全球可持续发展树立了榜样。

哥伦比亚—中国友好协会主席吉列尔莫·普亚纳表示，北京冬奥会主火炬使用“微火”，充分体现了低碳环保理念。中国运动员将北京冬奥会主火炬嵌入由所有参赛代表团引导牌构建的“大雪花”主火炬台，象征着中国和世界共同分享奥运喜悦，共同走向未来。

尼泊尔中国学会主席马萨姆·欧哈表示：“北京冬奥会在筹办、组织等环节融入科技元素，绿色办奥理念亮点突出，为世界其他大型赛事作出了表率。”

参与北京冬奥会报道的巴基斯坦记者米安说，从场馆建设到赛事组织，北京冬奥会的许多细节体现了绿色、低碳的环保理念，充分展现了中国环保技术的创新发展水平。

安全保障工作非常出色

中国全力克服新冠肺炎疫情影响，认真兑现对国际社会的庄严承诺，确保北京冬奥会如期顺利举办。北京冬奥会严格的防疫措施，让各国运动员可以在赛场上放手拼搏，突破自我。

国际奥委会奥运会部执行主任克里斯托弗·杜比表示，在疫情防控背景下举办大型国际体育赛事并非易事，中国在国内采取“动态清零”的防疫政策，北京冬奥会实行赛时闭环管理，“闭环内外的人员都感到很安全，中国在安全保障方面的工作非常出色”。

琼克希尔说，全球优秀冰雪运动员相聚北京，在北京冬奥会赛场上为实现自己的梦想而拼搏，这得益于中国全力克服疫情造成的困难，如期举办本届冬奥会。

尼泊尔前驻华大使利拉·马尼·鲍德尔表示，在疫情跌宕反复的当下，北京冬奥会为人类战胜全球性挑战带来了希望。

菲律宾滑冰协会主席妮基·郑是菲律宾冬奥代表团成员。她表示，在北京冬奥会闭环内，处处能感受到安全、便捷和高效，智慧餐厅更是给她留下了深刻印象。“我喜欢张家口奥运村的精巧设计，非常有现代感。年轻的中国志愿者热情、充满活力，帮助我们解决各种问题。”

巴西自由式滑雪运动员萨布丽娜·卡斯认为，中国人民热情好客，让参与者都有宾至如归的感受，北京冬奥村环境宜人、安全卫生，能够让运动员全身心投入训练和比赛。

展现共创美好未来愿望

希腊雅典市长科斯塔斯·巴科扬尼斯热烈祝贺北京成为全球首个“双奥之城”。他说：“这体现出中国对奥林匹克精神的弘扬，北京无疑是冬奥会的模范主办城市。”

妮基在延庆的奥运村里收看了北京冬奥会开幕式转播。“北京冬奥会开幕式非常精彩、大气，现代感、科技感十足，既充分展现了中国传统文化，也表达了‘四海一家’的理念。北京冬奥会开幕式惊艳了世界。”

瑞士高山滑雪运动员温蒂·霍尔德纳刚刚在北京冬奥会高山滑雪女子回转比赛中获得季军。她在社交媒体上分享自己的感受：“冬奥第一天，我已经爱上延庆了。”

德国速度滑冰运动员费利克斯·里吉亨在社交媒体上表示：“没有比这更好的比赛场地了！每次踏入这座不可思议的建筑时，我都被它惊艳到说不出话。”

正在张家口参加北京冬奥会的波兰单板滑雪运动员奥斯卡·克维亚特科夫斯基表示：“中国的组织工作非常专业，这有利于来自世界各地的运动员发挥出最好水平。”

德国共产党主席科伯勒表示，北京冬奥会将有力增进各国人民相互了解，进一步弘扬奥林匹克精神。

柬埔寨奥委会秘书长瓦占伦表示，冬奥会是世界和平、友谊、团结、合作的象征，许多国际政要出席了北京冬奥会开幕式，体现了国际社会对北京冬奥会的支持。“北京冬奥会书写了国际体育史上的新篇章，中国为奥林匹克运动和推动构建人类命运共同体作出了重要贡献。北京冬奥会主题口号‘一起向未来’体现了人类建设和平、发展、繁荣、团结的命运共同体的共同愿望。”

（本报北京、布鲁塞尔、华盛顿、里约热内卢、曼谷、伊斯兰堡2月11日电 记者白紫微、侯露露、屈佩、陈尚文、杨迅、李欣怡、任彦、李志伟、李晓骁、赵益普、程是颉）

《 人民日报 》（ 2022年02月12日 03 版）

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