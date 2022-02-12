帕塔玛

正如北京冬奥会和冬残奥会主题口号“一起向未来”所昭示的，世界需要在奥林匹克旗帜下，团结合作、共克时艰，点燃属于全人类的希望之火，一起迈向美好未来

中国为举办北京冬奥会做了非常充分的准备。中国秉持绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念，展现出推动建设持久和平、共同繁荣的世界的决心，为冬季奥林匹克运动发展树立了新标杆。

非常荣幸能来到北京并出席北京冬奥会开幕式。北京是全球唯一既举办过夏季奥运会又举办过冬季奥运会的城市，这里的一切都令人印象深刻。从抵达北京的那一刻起，我就感受到了家的温暖。虽然是冬季，但北京冬奥会志愿者灿烂的笑容让每个人心里都暖暖的。

中国为世界奉献了一场精彩绝伦、富含高科技元素的冬奥会开幕式。北京冬奥会开幕式设计了一种前所未有的主火炬点燃方式，展现了创新精神。由所有参赛代表团引导牌构建的“大雪花”主火炬台是一种独特而杰出的设计。开幕式表演还实现了东方传统文化与现代科技的完美结合，这一点尤其令人难忘。在开幕式表演中，大量儿童的参与，人工智能、机器视觉等现代科技的大量运用，各种创意设计都传递出一起迈向未来的积极信息。

北京冬奥会也将在体育运动史上书写新篇章。中国通过筹办北京冬奥会和推广冬奥运动，实现了带动3亿人参与冰雪运动的目标，正在成为冬季运动大国。中国取得的非凡成就标志着冬季运动发展进入了一个新时代，全球冬季运动参与度提升到了新水平。

泰国是一个热带国家，虽然不具备开展多数冰雪运动所需的自然条件，但冰雪运动却得到快速发展。在北京冬奥会上，泰国运动员自豪地走上赛场，与各国运动员同台竞技。奥林匹克运动的宗旨是让体育为人类发展服务，从而打造一个更美好、更和平、尊重人类尊严的世界。正如北京冬奥会和冬残奥会主题口号“一起向未来”所昭示的，世界需要在奥林匹克旗帜下，团结合作、共克时艰，点燃属于全人类的希望之火，一起迈向美好未来。

北京冬奥会恰逢虎年新春。在中国传统文化中，虎代表着勇气、力量和决心。奥林匹克格言在“更快、更高、更强”之后加入“更团结”，反映出人类团结应对挑战的共同心愿。北京冬奥会正是各国运动员逐梦冰雪、共同展现奥林匹克精神的盛会，无疑将给世界留下美好回忆。

让我们一起向未来！

（作者为国际奥委会委员、泰国奥委会委员）

《 人民日报 》（ 2022年02月12日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)