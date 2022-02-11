新华社北京2月11日电 2022年2月11日，国务委员兼外交部长王毅应约同荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉通电话。

王毅祝贺胡克斯特拉履新，表示荷兰是中国在欧洲的重要合作伙伴，中方高度重视发展同荷兰的关系。两国元首共同确立了中荷“开放务实的全面合作伙伴关系”定位，充分体现两国关系特点和未来发展目标。今年是中荷建交50周年，双方要以此为契机，共同落实好两国领导人共识，总结成功经验，做好未来规划，为两国各自发展和世界和平稳定作出更多贡献。

王毅表示，去年中荷双边贸易额、双向投资额均实现逆势增长，荷兰成为继德国之后中国在欧盟第二个千亿美元级贸易伙伴，充分体现了两国合作的巨大潜力。中荷要继续本着开放态度和务实精神深化合作，中方支持成立中荷企业家委员会，欢迎荷方组织经贸代表团“云访华”。双方要深化在应对气候变化等领域国际合作，希望荷方积极支持并参与中方提出的“全球发展倡议”和《全球数据安全倡议》，共促世界可持续发展。

王毅强调，荷兰是欧盟创始和核心成员国，中国和欧盟作为全球两大独立自主力量，有着广泛共同利益。中欧应坚持全面战略伙伴关系定位，坚持对话合作的主导面，确保中欧关系始终处于健康稳定发展的正确轨道上。希望荷方发挥积极正面作用，为中欧关系注入更多稳定性和更大活力。

王毅指出，疫情蔓延之下，中国如期履行承诺，成功举办冬奥会，既体现了中方对体育运动的高度重视，也弘扬了奥林匹克精神，希望并相信这届在特殊背景下举行的冬奥会将给各国人民带来更多的信心和希望，推动国际社会践行更团结的奥运精神，共同应对当前各种全球性挑战。荷方派出了史上规模最大的冬奥代表团，迄今已取得优异成绩，我们对此表示祝贺，祝愿荷兰代表团在接下来的比赛中再创佳绩。

胡克斯特拉祝贺北京冬奥会成功举行，赞扬本届冬奥会开幕式精彩、组织工作出色，期待体育呈现的团结精神能够传递到政治，促进国际间合作。强调荷方高度重视两国建交50周年为荷中关系发展带来的新机遇，愿加强双方各层级交往，深化在经贸、科技、体育和国际事务中的合作，不断拓展双边关系的深度和广度。荷方支持欧中加强对话交流，妥善处理分歧，共同应对疫情、气候变化等全球性挑战。

双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。

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