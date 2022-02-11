光明网讯（记者 刘希尧）“绿色办奥”理念和可持续发展理念贯穿整个北京冬奥会筹办的全过程。2月9日，在国际奥委会与北京奥组委新闻发布会上，国际奥委会企业和可持续发展总监玛丽·萨鲁瓦女士谈到北京冬奥会可持续性相关工作时，给出了肯定的评价。“全球都在努力减少气候变化带来的影响，可持续发展的理念已经在体育、在北京、在中国实现了巨大发展。实现可持续发展和气候行动，对于奥林匹克运动的未来非常重要。”

图为玛丽·萨鲁瓦 新华社记者 张玉薇摄

玛丽·萨鲁瓦表示，我们希望北京冬奥会能在可持续方面发挥领先作用。同时，也希望赛事能成为一个促进主办国可持续发展的催化剂。可持续发展将是一个漫长的旅程，而承办赛事是一个非常好的契机，北京冬奥会在赛事准备和运行过程中都强调可持续发展、实现碳中和，并最大程度地利用北京2008年奥运会的遗产，对很多场馆进行再利用和重新改建，而且都达到中国的最高标准。此外，还有低碳交通、低碳能源的可持续解决方案。北京在整个向未来前进的旅程当中，是一个重大的里程碑。

北京作为世界上首个双奥城市，同时把很多夏奥会场馆改造成了冬奥会场馆。对此，玛丽·萨鲁瓦表示，场馆再利用是一个非常有意思的模式，北京2022年冬奥会成为未来的一个典范。“所有在这里看到的场馆，都在举办不同的体育赛事，包括把夏奥场馆再利用成为冬奥场馆，而且在未来这不仅仅可以举办体育赛事，还可以进行娱乐文化活动。这些模式从往届几十年的赛事沿用至今，所有特点都在这届北京冬奥会赛事中被融合起来。”（文章来源：光明网）

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