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智慧冬奥丨外国记者点赞北京冬奥主媒体中心智慧食堂

2022年02月11日09:18 | 来源：　　
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北京冬奥会主媒体中心的媒体食堂作为智慧冬奥的一个亮点和特色，用机器代替人力、采用了无接触的送餐方式。在疫情的大背景下，不仅减少了人与人之间的交互操作，同时也更好地保护了媒体工作者和食堂工作人员的健康安全。

智能炒菜区

机器人在制作汉堡

北京冬奥会主媒体中心的媒体餐厅，大概有3000平方米，主要由餐食自取区和备受媒体关注的智能炒菜区域构成。为满足来自全世界各国媒体餐饮的需求，主媒体中心的智慧食堂提供中餐、西餐以及各种类型的餐饮。中餐档口有烤鸭、炒菜、麻辣烫还有煲仔饭。据北京冬奥会主媒体中心媒体餐厅的工作人员介绍，麻辣烫和煲仔饭非常受外国媒体欢迎，是主媒体中心智慧餐厅销售最好的商品。

多国媒体人都积极到智慧餐厅打卡。被问及体验过智慧餐厅后的感受如何，来自波兰的媒体人Marek Solecki表示，应用在媒体食堂的高科技让每个人都印象深刻。对中国春节习俗不是很了解的他也专门学习了中文，向大家送来春节祝福。他表示，未来他还会回到中国，会到更多的城市去了解中国的传统文化。

（总台央视记者 张雅文 马颐盟 雷正龙）（文章来源：央视新闻客户端）

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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