人民网联合国2月10日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军9日在恐怖行为威胁国际和平与安全问题安理会公开会上发言表示，国际社会同恐怖主义的斗争需要综合施策，团结一致采取行动。

张军强调，要全力遏制恐怖主义新一轮回潮。他指出，“伊斯兰国”在伊拉克、叙利亚、利比亚等地区仍然很活跃，并在非洲多个地区加速蔓延。在阿富汗，外国部队撤出导致安全形势出现真空，为恐怖势力趁乱坐大提供了可乘之机。我们期待塔利班将相关反恐承诺落到实处，防止阿富汗再次成为恐怖主义的聚集地。应该看到，恐怖威胁仍然严峻，现在还远不到放松警惕的时候。中方支持国际社会继续协调行动，打击一切形式的恐怖主义。反恐问题上的任何消极懈怠，对恐怖主义的任何姑息纵容，以及任何将反恐政治化工具化，利用恐怖势力谋求地缘政治利益的行径，都是对恐怖主义受害者的背叛，都会造成严重后果，最终将遭到反噬，得不偿失。

张军强调，全力防止“伊斯兰国”同其他恐怖组织相互勾结。秘书长报告指出，“伊斯兰国”持续从“东伊运/突厥斯坦伊斯兰党”中招募人员，中方对此深表关切。“东伊运”是安理会1267委员会认定的恐怖组织，曾在中国新疆地区制造多起惨无人道的恐怖袭击，造成大量无辜民众伤亡。近年来，该组织在中亚、南亚、中东等地区流窜发展。安理会1267委员会监测小组本月初发布的报告进一步指出，叙利亚境内有1000至3000名“东伊运/突厥斯坦伊斯兰党”作战人员，他们不仅在当地发动袭击，还招募、训练和派遣恐怖分子到中亚国家和中国境内实施恐袭。阿富汗境内的“东伊运”作战人员甚至叫嚣“返回新疆进行圣战”。我们要求安理会和国际社会密切关注“东伊运/突厥斯坦伊斯兰党”这一持续活跃和不断发展的恐怖威胁，切断其同“伊斯兰国”的连结，铲除其滋生为患的空间。

张军强调，反恐行动要遵守国际法，坚守保护平民的底线。“911”事件二十周年的教训是，不能单纯依靠军事手段反恐，滥用武力不仅无助于根除恐怖威胁，反而可能削弱反恐行动的正当性和有效性，形成“越反越恐”的困境。以反恐之名行军事干涉之实，公然侵犯国家主权和领土完整，更将制造巨大灾难和平民伤亡，为恐怖分子的滋生发展提供温床。我们呼吁有关国家在反恐行动中慎用军事手段，把保护平民放在优先位置。去年8月喀布尔机场爆炸案的报复性打击导致10名阿富汗平民丧生，其中包括7名儿童。我们期待有关当局给出可信的调查结果。上星期在打击“伊斯兰国”头目的军事行动中，也有13名平民遇难，包括6名儿童。这样的平民伤亡一再发生不可接受，应该进行全面调查。

张军呼吁，要大力帮助非洲国家加强反恐能力建设。恐怖主义和暴力极端主义在非洲呈现多点扩张之势，对地区国家安全构成严峻挑战。在萨赫勒地区，恐怖活动导致当地局势动荡，造成大规模人员伤亡和流离失所。萨赫勒五国成立联合部队积极开展反恐行动，所作努力值得肯定，应为五国反恐行动提供充足、可预测的资金保障，这个问题可以在联合国框架内深入协商，争取形成具体可行的安排。同时，域外力量在萨赫勒地区开展军事行动应同五国联合部队加强协调，形成合力。中方始终致力于为非洲反恐前沿国家能力建设提供支持，这是中国-联合国和平与发展基金的重点资助领域。中方已资助联合国反恐办、安理会反恐执行局实施多个项目，为非洲相关国家进行反恐培训，提供反恐教材和特殊反恐设备，举办跨境反恐合作研讨会等等。我们愿继续通过实际行动支持非洲国家谋求和平安全的努力。

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