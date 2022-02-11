人民网柏林2月10日电 （记者张慧中）第七十二届德国柏林国际电影节2月10日在柏林电影宫开幕，主竞赛单元各奖项将于16日揭晓。

当前，德国新冠肺炎疫情仍在持续，柏林国际电影节选择以线下线上相结合的方式举办。线下活动分为两个阶段：10日—16日，电影节将举办开幕式、面向业内人士的电影展映、颁奖典礼等活动；17日—20日，电影节参展影片将在电影院面向公众售票放映。而电影节框架下的欧洲电影市场、柏林国际电影节联合制片市场、柏林国际电影节人才、世界电影基金等环节则将以线上方式举办。

本届电影节的线下观影活动采取了极其严格的防疫规定。整个影片放映活动期间，所有影院上座率严格限定在50%。在面向业内人士放映期间，现场参与者除了出示新冠疫苗接种证明或新冠康复证明外，还必须佩戴口罩，并同时持有24小时内有效的病毒快筛阴性结果证明。面向公众放映期间的防疫规定大体相同，但对于已完成加强针接种、或者已康复并接受了两剂新冠疫苗注射的公众，则可免于出示当天的病毒快筛阴性结果证明。

柏林国际电影节执行总监玛丽特·里森贝克及艺术总监卡洛·查特里安早前曾表示，“我们相信文化在社会中发挥着如此重要的作用，我们不想忽视这一方面。即使在新冠肺炎疫情期间，我们仍希望能为我们的观众和电影制作人提供电影放映。”

据悉，电影节期间将上映256部影片，其中18部电影参与主竞赛单元金、银熊奖的角逐。在这18部影片中，17部是全球首映，7部由女性导演执导。中国导演李睿珺作品《隐入尘烟》是入围主竞赛单元的唯一一部华语影片，该影片由武仁林、海清主演。

德国柏林国际电影节始创于1951年，与法国戛纳电影节、意大利威尼斯电影节并称欧洲三大电影节。

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