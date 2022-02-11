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俄外长：俄英关系只有通过平等对话才能实现正常化

2022年02月11日08:32 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科2月10日电（记者黄河）俄罗斯外长拉夫罗夫10日与到访的英国外交大臣特拉斯在俄首都莫斯科举行会谈，双方围绕双边关系、乌克兰局势等进行了讨论。

　　据俄外交部网站发布的消息，拉夫罗夫在会谈中表示，俄英关系只有通过平等对话才能实现正常化。本次俄英外长会晤具有前所未有的意义，因为目前俄英关系处于近年来的最低点，俄方对此并不满意，希望恢复俄英双边合作机制。

　　拉夫罗夫说，英方如确实抱着“寻求改善与俄关系”的目的来访，“那么我们当然会做出相同的回应”。

　　另据俄罗斯媒体报道，拉夫罗夫在会谈后举行的新闻发布会上表示，俄罗斯一直支持并始终践行通过外交途径解决问题。他批评西方国家只是将乌克兰当作制衡俄罗斯的工具，丝毫不考虑这种做法对乌克兰自身发展的损害。

　　特拉斯在发布会上称，如果俄罗斯选择不通过外交途径解决乌克兰问题，将面临严重后果。她同时强调，尽管有可能对俄罗斯实施制裁，但她此次访问仍致力于讨论解决乌克兰边境局势升级的方案。

　　特拉斯2月9日抵达莫斯科，对俄罗斯进行为期两天的访问。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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